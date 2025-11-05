Ông Putin: Vũ khí mới đảm bảo an ninh cho Nga suốt thế kỷ 21 05/11/2025 05:26

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi năng lực và triển vọng của vũ khí mới của Nga, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và thiết bị không người lái dưới nước Poseidon.

Ngày 4-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi một số loại vũ khí mới nhất của Nga là nhanh hơn, hiệu quả hơn, và cho rằng chúng có khả năng bảo đảm an ninh và cân bằng chiến lược cho Moscow trong suốt thế kỷ 21, theo đài RT.

Ông Putin nói rằng các thử nghiệm thành công gần đây của những hệ thống mới, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, là kết quả của “công việc đã được công bố từ lâu”.

“Chúng ta không đe dọa ai cả. Nga, giống như tất cả các cường quốc hạt nhân khác, đang phát triển tiềm năng hạt nhân và chiến lược của mình” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo vị tổng thống, tên lửa Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân đã thể hiện tầm bay chưa từng có, trong khi thiết bị Poseidon có tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với bất kỳ tàu mặt nước hiện đại nào.

Ông tiết lộ thế hệ vũ khí tương tự tiếp theo đang được phát triển, và cho biết Nga đã nghiên cứu một tên lửa siêu thanh với hệ thống đẩy dựa trên đơn vị nguồn năng lượng của Burevestnik.

“Kết quả mà các bạn đạt được là mang ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc chúng ta. Nó bảo đảm an ninh và cân bằng chiến lược cho nhiều thập niên tới, có thể nói an toàn cho cả thế kỷ 21” - ông Putin nói tại buổi lễ trao thưởng cho những người phát triển các vũ khí này.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng các công nghệ hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng trong cả Burevestnik và Poseidon đặc biệt hữu ích cho công việc ở Bắc Cực và cho du hành vũ trụ, và về lâu dài có thể hỗ trợ cho việc xây dựng một trạm trên Mặt Trăng.

Ông Putin nói thêm rằng các công nghệ này cũng rất hữu ích trong việc tạo ra nguồn năng lượng phục vụ khai thác kim loại hiếm.

Cũng theo ông Putin, Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, vũ khí mà Moscow từng nói đã sử dụng lần đầu để tấn công Ukraine vào tháng 11-2024.