Có tin Anh gửi thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraine 04/11/2025 05:41

(PLO)- Hãng Bloomberg đưa tin Anh đã gửi thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp Kiev duy trì các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga trước mùa đông.

Hãng Bloomberg ngày 3-10 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh gần đây đã tiếp tục viện trợ cho Ukraine thêm nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm giúp Kiev duy trì chiến dịch tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga.

Việc bàn giao số tên lửa - không được tiết lộ cụ thể - diễn ra nhằm đảm bảo Ukraine có đủ kho dự trữ trước mùa đông, thời điểm London lo ngại Điện Kremlin sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự của Ukraine.

Khi Nga ngày càng chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt, Anh và các đồng minh phương Tây muốn cho Tổng thống Vladimir Putin thấy rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ kéo dài lâu hơn khả năng Nga duy trì chiến tranh, theo Bloomberg.

Một tên lửa Storm Shadow được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris 2023. Ảnh: Nicolas Economou/NurPhoto/AFP

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định không gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Anh và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin của Bloomberg.

Các tên lửa Storm Shadow đã giúp chính quyền của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tấn công vào các điểm yếu trong hệ thống quân sự của Nga.

Tháng 10 vừa qua, quân đội Ukraine cho biết họ đã dùng loại vũ khí do Anh sản xuất này để đánh trúng một nhà máy hóa chất ở Nga.

“Một cuộc tấn công phối hợp lớn bằng tên lửa và không quân đã được tiến hành, trong đó có sử dụng tên lửa Storm Shadow và xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga" - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố.

Storm Shadow là loại tên lửa hành trình dẫn đường chính xác, phóng từ trên không, có tầm bắn hơn 250 km. Chúng bay ở độ cao thấp với tốc độ cao, sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính, GPS và định vị theo địa hình. Storm Shadow cần dữ liệu mục tiêu từ Mỹ để phát huy tối đa hiệu quả.

Chính phủ Anh chưa công bố tổng số tên lửa Storm Shadow đã viện trợ cho Ukraine, và cũng không thường xuyên thông báo các đợt bàn giao, theo Bloomberg.

Lần đầu tiên Ukraine sử dụng Storm Shadow để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga là vào tháng 11 năm ngoái.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Kiev lần đầu triển khai hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất (ATACMS), sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lúc đó chấp thuận cho Ukraine sử dụng giới hạn các loại vũ khí này để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.