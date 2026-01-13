Nga nói về thiệt hại của Ukraine sau đòn tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik 13/01/2026 06:07

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik hồi tuần trước đã vô hiệu hóa một nhà máy hàng không của Ukraine.

Ngày 12-1, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một cuộc tấn công của Nga bằng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik hồi tuần trước đã vô hiệu hóa một nhà máy hàng không của Ukraine tại tỉnh Lviv, theo đài RT.

Bộ này dẫn một số nguồn độc lập rằng đòn tấn công đã đánh trúng một cơ sở hỗ trợ hoạt động của các máy bay quân sự Ukraine thời Liên Xô, bao gồm tiêm kích MiG-29, cũng như các tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp.

Theo giới chức Nga, nhà máy này còn sản xuất các máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa và tầm trung, “được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự của Nga sâu trong lãnh thổ Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng đòn đánh đã trúng các xưởng sản xuất, kho lưu trữ UAV thành phẩm và hạ tầng tại sân bay của nhà máy.

Hình ảnh được cho là vụ nổ sau khi tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tấn công vào tỉnh Lviv (Ukraine). Ảnh: RT

Bộ này cũng lưu ý rằng cùng trong đợt tấn công này, các tên lửa Iskander và Kalibr đã đánh trúng các cơ sở sản xuất UAV tại thủ đô Kiev (Ukraine).

Một số đầu đạn cũng đánh vào hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về mức độ thiệt hại, nhưng Thị trưởng Lviv - ông Andrey Sadovoy khi đó xác nhận rằng “một phần hạ tầng trọng yếu” đã bị trúng đòn.

Nga ngày 9-1 đã phát động cuộc không kích quy mô lớn ở Ukraine với lý do phản ứng trước một “cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đã phóng 91 UAV tầm xa nhằm vào khu nhà của tổng thống, nhưng toàn bộ UAV đều đã bị vô hiệu hóa. Ukraine bác các cáo buộc.

Nga lần đầu sử dụng Oreshnik vào cuối năm 2024, nhằm vào một cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Dnepr. Khi đó, ông Putin nói rằng các tên lửa Oreshnik bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào.