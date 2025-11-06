Chiến sự Nga-Ukraine 6-11: Nóng rát mặt trận miền đông, giằng co tâm điểm Pokrovsk, hai bên cùng tuyên bố thắng thế 06/11/2025 07:43

(PLO)- Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ở thành trì chiến lược TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk); Nga cập nhật chiến sự và tuyên bố sẽ giành được 1 thành phố ở tỉnh Kharkiv vào tuần tới.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên các mặt trận phía đông Ukraine.

Ukraine không bị vây hãm ở Pokrovsk?

Ngày 5-11, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lính Ukraine ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) không bị bao vây và lực lượng này đang tích cực đối phó để chặn quân Nga củng cố chỗ đứng ở mặt trận tâm điểm này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Việc phòng thủ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad vẫn đang tiếp diễn. Các đơn vị Ukraine hiện không bị bao vây. Nhiều biện pháp đang được thực hiện để ngăn chặn lực lượng địch tìm cách xâm nhập và tập trung bên trong TP Pokrovsk. Ukraine vẫn đang tích cực chống cự trước các nỗ lực của các nhóm bộ binh đối phương nhằm giành các cứ điểm” - Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho hay.

Quang cảnh hoang tàn của TP Pokrovsk hồi tháng 10. Ảnh: KOSTIANTYN LIBEROV

Bộ này cũng cho biết trong ngày 5-11 lực lượng Ukraine ở Pokrovsk đã tiêu diệt 26 quân Nga và khiến 64 lính Nga bị thương. Tổng cộng 58 hầm trú ẩn bộ binh của Nga trong và xung quanh thành phố này đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Kể từ đầu tuần, tại Pokrovsk, tổng số quân Nga thương vong là 249 người, trong đó có 159 người thiệt mạng. Ukraine cũng đã phá hủy 7 trạm điều khiển UAV, 26 xe cơ giới và xe máy, 1 xe tăng và 1 xe chiến đấu bọc thép.

Trong diễn biến liên quan, ngày 6-11, lính Trung đoàn tấn công độc lập 425 “Skelia” của Ukraine đã quét sạch quân Nga ở khu vực xung quanh tòa nhà hội đồng TP Pokrovsk và cắm cờ Ukraine trên tòa nhà này, theo thông tin từ phía Ukraine.

Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng ở miền đông Ukraine. Việc chiếm được toàn bộ Pokrovsk có thể cho phép Nga tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk — khu vực mà Moscow đã tìm cách giành lấy kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Nga: Ukraine rút quân tinh nhuệ khỏi Pokrovsk

Ngày 5-11, ông Igor Kimakovsky - lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết Kiev đã rút một phần các đơn vị tinh nhuệ của mình khỏi Pokrovsk sau nhiều tổn thất, theo hãng thông tấn TASS.

"Trong hai ngày qua, Ukraine đã cố gắng rút các đơn vị tinh nhuệ khỏi Pokrovsk. Việc này không mang lại kết quả gì. Chỉ toàn là tổn thất" - ông Kimakovskiy cho hay.

Ông giải thích rằng một số nhóm quân Ukraine buộc phải rút lui về vị trí trước đó mà họ trấn giữ, trong khi một số nhóm khác bị tiêu diệt do các cuộc tấn công bằng UAV Nga gây ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Azov hôm 4-11. Ảnh: X/ VOLODYMYR ZELENSKY

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng Nga đã ngăn chặn được cuộc đột kích của Ukraine phá vòng vây ở Pokrovsk và ngăn chặn 12 cuộc phản công của quân Ukraine trong ngày.

Nga: Gần 1.500 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã chịu khoảng 1.460 thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các tiền tuyến, theo TASS.

Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho Ukraine nhất trong các nhóm quân khi tấn công các lữ đoàn Ukraine ở gần khu định cư Torske, Dobropillia, Rodynske, Udachnoye và Kotlino ở tỉnh Donetsk; Petropavlovka và Demurino ở tỉnh Dnepropetrovsk. Nhóm tác chiến này đã khiến Ukraine mất khoảng 470 lính, 6 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới và 1 khẩu pháo.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 123 UAV và 4 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine trong ngày.

Nga hy vọng giành toàn bộ 1 TP ở Kharkiv vào tuần tới

Ngày 5-11, chỉ huy đơn vị tấn công của Trung đoàn 121 của Nga có bí danh là Lavrik cho biết Nhóm tác chiến phía Tây có thể ​​sẽ giành được hoàn toàn TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) trong tuần tới, theo TASS.

"Đơn vị tôi đang thực hiện nhiệm vụ giành Kupiansk. Trong ngày qua, chúng tôi đã chiếm được 25 tòa nhà trong thành phố. Ở phía tây, lính của chúng tôi đã tiến quân dọc theo ba con phố, kiểm soát được 16 tòa nhà... Chúng tôi tiếp tục tiến quân về phía hữu ngạn và vẫn còn khoảng 130 tòa nhà chưa bị kiểm soát” - ông Lavrik nói.

Vị chỉ huy này tin tưởng rằng thành phố sẽ nằm hoàn toàn trong tay quân Nga trong tuần tới.

Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang tích cực phòng thủ và ngăn chặn được các cuộc tiến công của Nga ở thành phố này.