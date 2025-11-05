Chiến sự Nga-Ukraine 5-11: Ukraine mở chiến dịch đặc biệt ở Pokrovsk; Tỉnh biên giới Nga hứng loạt UAV 05/11/2025 07:22

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi hai bên vẫn giao tranh ác liệt trên nhiều mặt trận, đặc biệt ở điểm nóng Pokrovsk.

Ukraine mở chiến dịch đặc biệt tại Pokrovsk, tấn công loạt cơ sở dầu khí Nga

. Tình báo quân đội Ukraine (HUR) ngày 4-11 công bố đoạn video ghi lại chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, theo tờ The Kyiv Independent.

Video cho thấy các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), xe tăng, trực thăng, bộ binh và pháo binh, phản ánh quy mô chiến sự nhằm ngăn đà tiến của quân Nga.

Đoạn video ghi lại chiến dịch đặc biệt của Ukraine đang diễn ra tại thành phố Pokrovsk. Nguồn: HUR

HUR cho biết đây là hoạt động của Đơn vị đặc nhiệm Timur và khẳng định “trận đánh ác liệt đang diễn ra với quân chiếm đóng Nga”.

Một ngày trước đó, quân đội Ukraine thông báo đã đẩy lùi một đợt tiến công của Nga ở phía bắc Pokrovsk, vốn là trung tâm hậu cần then chốt của tỉnh Donetsk, hiện bị quân Nga bao vây bán phần và là điểm nóng giao tranh.

. Cùng ngày 4-11, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng công bố video cho thấy lực lượng của họ “hạ binh lính và phá huỷ khí tài Nga tại Pokrovsk”, đồng thời nhấn mạnh họ đã chiến đấu ở hướng này “trong thời gian dài”.

. Rạng sáng 4-11, một nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil ở tỉnh Nizhny Novgorod (Nga) bị UAV của Ukraine tấn công, theo nguồn tin từ HUR. Chiến dịch này huy động hơn 50 UAV, trong đó có các mẫu Bober và FPV-1, do HUR phối hợp cùng quân đội và lực lượng đặc nhiệm thực hiện.

Nhà máy bị tấn công khi đang sửa chữa tháp chưng cất dầu thô.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy ngọn lửa bốc cao, được cho là tại nhà máy Lukoil Nizhegorodnefteorgsintez - một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, cung cấp nhiên liệu cho khu vực Moscow, nơi tiêu thụ khoảng 30% lượng xăng trong nước.

Nhà máy này có công suất chế biến khoảng 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm, sản xuất hơn 50 loại nhiên liệu và sản phẩm dầu mỏ khác nhau.

. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đứng sau vụ nổ tại nhà máy hóa dầu ở thành phố Sterlitamak, Cộng hòa Bashkortostan (Nga). Cơ sở này được xem là nơi sản xuất các thành phần nhiên liệu hàng không lớn nhất của Nga.

. Bộ này cũng cho biết đã hạ 820 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Ukraine đóng vô thời hạn ga tàu hỏa Kramatorsk

. Trong khi đó, Ukrzaliznytsia - cơ quan quản lý đường sắt của Ukraine - thông báo đóng cửa vô thời hạn nhà ga Kramatorsk - điểm trung chuyển biểu tượng giữa hậu phương và tiền tuyến - do lo ngại an toàn trước các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng đường sắt.

Các chuyến tàu từ Kiev và Lviv nay chỉ dừng tại Ga Husarivka (tỉnh Kharkiv). Chính quyền quân sự tỉnh Donetsk sẽ bố trí xe buýt trung chuyển hành khách đến Sloviansk và Kramatorsk.

“Chúng tôi vẫn hoạt động ở mọi nơi có thể đảm bảo an toàn và mong nhận được sự thông cảm” - phía Ukrzaliznytsia cho biết.

Belgorod hứng loạt UAV, thiệt hại lớn

Ngày 4-11, trung tâm ứng phó khẩn cấp tỉnh Belgorod (Nga) cho biết trong ngày qua lực lượng Ukraine đã phóng hơn 110 UAV và 18 đạn pháo vào khu vực biên giới này.

Các vụ tấn công được ghi nhận tại nhiều huyện như Belgorodsky, Boriskovsky, Graivoronsky và Shebekinsky. Ít nhất 3 người bị thương, gồm một thiếu niên 17 tuổi và 2 người đàn ông; nhiều nhà dân, ô tô và một cơ sở xã hội bị hư hại.

. Cụ thể, 16 UAV tấn công huyện Belgorodsky, 10 chiếc bị bắn hạ; 3 nhà dân hư hỏng.

. Huyện Boriskovsky bị 7 UAV tấn công, làm hư 6 nhà và 1 cơ sở xã hội.

. Huyện Graivoronsky hứng chịu 15 đạn pháo và 18 UAV, gây hư hại 7 nhà dân.

. Tại Shebekinsky, 38 UAV bị phát hiện, 1 vụ nổ khiến 1 người bị thương.

. Các huyện khác như Valuisky, Volokonovsky, Krasnoyaruzhsky và Yakovlevsky cũng bị tấn công bằng UAV và pháo, song không có thương vong nghiêm trọng.

Nga tuyên bố hạ hơn 1.100 binh sĩ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-11 cho biết các nhóm tác chiến ở nhiều hướng đã gây thiệt hại nặng cho lực lượng Ukraine trong ngày qua, với tổng cộng hơn 1.100 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, theo hãng tin Sputnik.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo thông báo, nhóm tác chiến Trung tâm đã tiêu diệt khoảng 430 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, 7 xe cơ giới và 3 khẩu pháo.

Nhóm tác chiến Tây loại khỏi vòng chiến hơn 220 binh sĩ, trong khi nhóm tác chiến Bắc tiêu diệt khoảng 225 binh sĩ, và nhóm tác chiến Đông hơn 240 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 bom dẫn đường, 1 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (HIMARS) và 204 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua.

Theo tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy hơn 94.900 UAV, 25.800 xe tăng và xe bọc thép, cùng hàng chục nghìn khí tài khác của Kiev.

. Bộ này cũng cho biết các lực lượng Nga đã tấn công và làm hư hại các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông được cho là hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp diễn ở nhiều khu vực tiền tuyến, khi cả hai bên đều đẩy mạnh chiến dịch quân sự trước mùa đông.