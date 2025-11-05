Ông Putin chỉ đạo xây dựng chiến lược đất hiếm 05/11/2025 06:12

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ xây dựng chiến lược dài hạn về khai thác và sản xuất khoáng sản đất hiếm do tầm quan trọng của các kim loại này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ xây dựng chiến lược dài hạn về khai thác và sản xuất khoáng sản đất hiếm, đài RT dẫn văn bản chỉ đạo được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 4-11.

Theo chỉ thị, nội các phải phê duyệt một “lộ trình” chi tiết cho lĩnh vực này trước tháng 12, vì đây là ngành then chốt đối với hầu hết các công nghệ hiện đại từ điện thoại di động đến hệ thống vũ khí.

Ông Putin mô tả ngành công nghiệp đất hiếm là một nguồn lực chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu của Nga và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tháng trước, tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải gia tăng nhu cầu trong nước và áp dụng các công nghệ chế biến tiên tiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, Nga hiện sở hữu khoảng 658 triệu tấn kim loại hiếm, trong đó có 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm.

Bộ này cho biết trữ lượng trên đủ để đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện tại của đất nước và đảm bảo nguồn cung lâu dài.

Sự quan tâm toàn cầu đối với khoáng sản đất hiếm gia tăng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới và gần như nắm độc quyền trong lĩnh vực này.

Nhà Trắng vẫn đang tìm kiếm các nguồn cung đáng tin cậy cho loại khoáng sản thiết yếu này.

Vào tháng 5, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Mỹ và Ukraine đã ký một thỏa thuận khai thác chung tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Tuy nhiên, theo RT, phần lớn trữ lượng đất hiếm của Ukraine được cho là nằm ở Donetsk và Lugansk - những khu vực đang diễn ra giao tranh với Nga.