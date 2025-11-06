Ông Trump muốn có kế hoạch phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc 06/11/2025 06:08

(PLO)- Tổng thống Trump đề xuất ý tưởng xây dựng kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga, không lâu sau khi ông chỉ thị cho quân đội Mỹ khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể xây dựng kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga. Diễn biến đến trong bối cảnh các tuyên bố từ Washington và Moscow về thử vũ khí hạt nhân làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, theo hãng tin Reuters.

"Chúng ta đã tái cấu trúc năng lực hạt nhân. Chúng ta là cường quốc hạt nhân số một, điều mà tôi không muốn thừa nhận, bởi vì nó quá kinh khủng" - ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở TP Miami (bang Florida).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Nga đứng thứ hai. Trung Quốc đứng thứ ba, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng ta trong vòng bốn hoặc năm năm nữa. Có lẽ chúng ta đang cùng nhau xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa. Chúng ta sẽ xem liệu nó có hiệu quả hay không” - ông Trump nói thêm, nhưng không trình bày chi tiết về kế hoạch đó.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Ông Trump nói rằng do “các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác”, Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm “trên cơ sở bình đẳng”.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Nga, Trung Quốc đang tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân bí mật. Cả Moscow và Bắc Kinh đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Mới đây, vào ngày 5-11 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo và dân sự đệ trình các đề xuất về khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử vũ khí hạt nhân.

Ông Putin cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử hạt nhân, Nga sẽ buộc phải có hành động đáp trả.