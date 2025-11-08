Chiến sự Nga-Ukraine 8-11: Ukraine lý giải vụ Nga giảm áp lực ở Pokrovsk; Kho dầu, hậu cần Nga ở Crimea bị tấn công 08/11/2025 06:55

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn phức tạp; Ukraine nêu lý do Nga giảm cường độ tấn công ở Pokrovsk; Ukraine nói đã đánh kho dầu, cơ sở hậu cần Nga ở Crimea; Ông Trump nói về rào cản trong cuộc gặp với ông Putin.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine lý giải việc Nga giảm áp lực ở Pokrovsk

Ngày 7-11, Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Tấn công đường không của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã giảm hoạt động ở thành trì chiến lược Pokrovsk (tỉnh Donetsk), hạn chế di chuyển quanh thành phố để giảm thiểu tổn thất và chờ quân tiếp viện, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Quân Nga cũng đã cải trang thành dân thường và cố gắng xâm nhập làng Hryshyne, đồng thời cố gắng thiết lập khu vực hậu cần ở vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk. Nga đã nhiều lần tìm cách chuyển quân đến khu vực này bằng ô tô và xe máy nhưng đã bị lực lượng Ukraine ngăn chặn.

Quang cảnh hoang tàn ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hôm 4-11. Ảnh: HUR/TELEGRAM

Trong khi đó, cũng trong ngày 7-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở Pokrovsk vẫn còn khó khăn và mục tiêu chính của lực lượng Nga vẫn là nhanh chóng chiếm thành phố này.

Theo ông Zelensky, trong 3 ngày qua, tổng cộng Nga đã mở 220 cuộc tấn công vào thành phố. Theo dữ liệu quân sự của Ukraine, có khoảng 314 quân Nga tại Pokrovsk trong khi lực lượng quân Nga đóng ở ngoại ô thành phố và gây áp lực lớn vào Pokrovsk.

Ukraine đánh kho dầu, cơ sở hậu cần Nga ở Crimea

Ngày 7-11, Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) tầm xa của lực lượng này đã tấn công một kho dầu và các cơ sở hậu cần trên bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Lực lượng tác chiến đặc biệt cho biết kho chứa dầu gần làng Hvardiiske, cách trung tâm TP Simferopol chỉ 20 km về phía bắc, đã bị tấn công và một bồn chứa RVS-400 - được thiết kế để chứa dầu, các sản phẩm dầu mỏ và các chất lỏng khác, đã bị phá hủy.

SSO cũng nói rằng UAV Ukraine cũng đã tấn công một số kho dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Simferopol và khu vực lân cận, cũng như hai đoàn tàu chở xe bồn chứa đầy sản phẩm dầu mỏ tại một địa điểm bốc dỡ hàng.

Chính quyền Nga tại Crimea chưa bình luận về thông tin mà Ukraine đưa ra. Tờ Kyiv Independent không thể xác minh độc lập tuyên bố của SSO.

Nga công bố thương vong Ukraine trong tuần

Ngày 7-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được làng Uspenovka (tỉnh Zaporizhzhia), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Lính Ukraine điều khiển UAV trên mặt trận. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, các nhóm tác chiến của Nga đã gây nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Bắc hoạt động ở tỉnh Kharkiv, Sumy khiến 1.470 lính Ukraine thương vong; Nhóm tác chiến phía Tây hoạt động ở tỉnh Kharkiv gây ra hơn 1.540 thương vong cho Ukraine; Nhóm tác chiến phía Nam khiến 1.095 lính Ukraine thương vong; Nhóm tác chiến Trung tâm hoạt động chủ yếu ở tỉnh Donetsk khiến 3.285 lính Ukraine thương vong còn Nhóm tác chiến phía Đông gây ra 1.695 thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng trong tuần, lực lượng Nga đã bắn hạ 1.497 UAV và 17 quả bom thông minh, còn Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 7 xuồng không người lái của Ukraine.

Ông Trump nói về rào cản trong cuộc gặp với ông Putin

Ngày 7-11, phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rào cản đối với cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest là việc Nga không sẵn lòng "dừng lại" và chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

"Vấn đề cơ bản là Nga vẫn chưa muốn dừng lại. Và tôi nghĩ họ sẽ dừng lại" - ông Trump nói, đồng thời cho biết tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vẫn đang được thảo luận.

Ngày 16-10, sau cuộc điện đàm với ông Putin, Trump cho biết hai bên đã đồng ý gặp nhau tại thủ đô Hungary. Sau đó, hội nghị thượng đỉnh này đã bị hoãn lại do các bên không thể thống nhất về lập trường để đạt được một kết quả có ý nghĩa trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Moscow và Washington cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra khi thích hợp.

Sau khi hội đàm với ông Trump, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết chính quyền Mỹ vẫn kiên quyết tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Ukraine,.

Ông lưu ý rằng “vấn đề chiến tranh và hòa bình" là một trong những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc họp tại Nhà Trắng. Theo Orban, ông đồng ý với ông Trump rằng việc thiết lập hòa bình phải được tiếp tục và cam kết sẽ hỗ trợ Mỹ nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.