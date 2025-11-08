Iran bị cáo buộc âm mưu ám sát đại sứ Israel tại Mexico 08/11/2025 05:19

(PLO)- Bộ Ngoại giao Israel cho biết Mexico đã can thiệp để ngăn chặn âm mưu ám sát đại sứ Israel tại Mexico.

Ngày 7-11, Mỹ và Israel đã cáo buộc Iran âm mưu ám sát Đại sứ Israel tại Mexico - bà Einat Kranz-Neiger. Israel cho biết chính quyền Mexico đã can thiệp để ngăn chặn âm mưu ám sát này, theo hãng tin AFP.

"Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico vì đã ngăn chặn một mạng lưới khủng bố do Iran chỉ đạo, âm mưu tấn công đại sứ Israel tại Mexico" - theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Israel.

Đại sứ Israel tại Mexico Einat Kranz-Neiger. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Mexico

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel - ông Oren Marmorstein nhấn mạnh rằng “cộng đồng an ninh và tình báo Israel sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi, hợp tác toàn diện với các cơ quan an ninh và tình báo trên toàn thế giới để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này chống lại các mục tiêu của Israel và Do Thái trên toàn thế giới".

Một quan chức Mỹ (đề nghị không nêu tên) cho biết Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khởi xướng âm mưu này vào cuối năm 2024 và đã bị phá vỡ trong năm nay.

"Âm mưu đã được ngăn chặn và hiện không gây ra mối đe dọa nào. Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong lịch sử lâu dài về việc Iran nhắm mục tiêu sát hại các nhà ngoại giao, nhà báo, người bất đồng chính kiến ​​và bất kỳ ai bất đồng quan điểm với họ trên toàn cầu” - quan chức Mỹ cho hay.

Quan chức này không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết âm mưu này đã được ngăn chặn như thế nào.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận. Mexico cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Tình báo Israel từng cáo buộc Lực lượng Quds âm mưu chống lại các mục tiêu của Israel và Do Thái ở nước ngoài.

Mỹ và các đồng minh thường xuyên cũng cáo buộc Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này tìm cách tiến hành các cuộc tấn công bạo lực chống lại những người chống đối Tehran. Các quan chức Iran đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng mang động cơ chính trị.