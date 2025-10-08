Iran lên tiếng sau khi bị Israel tố phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ 08/10/2025 07:40

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi lên án cáo buộc của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu rằng Tehran đang phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

Ngày 7-10, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi đã bác bỏ lời cảnh cáo từ Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về chương trình tên lửa của Tehran, sau khi nhà lãnh đạo Israel cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

Trước đó trong cuộc phỏng vấn hôm 6-10, ông Netanyahu cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn 8.000 km.

"Điều đó có nghĩa là gì? Họ tăng thêm 3.000 km nữa và họ đã nhắm đến... TP New York, Washington, D.C, Boston, Miami, Mar-a-Lago" - ông Netanyahu nói, ám chỉ dinh thự của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Đáp lại, Ngoại trưởng Araghchi lên án những bình luận này, cho rằng Israel đang cố gắng mô tả năng lực phòng thủ của Iran như một mối đe dọa.

"Israel hiện đang cố gắng tạo ra một mối đe dọa tưởng tượng từ năng lực phòng thủ của chúng tôi" - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Iran sở hữu một kho tên lửa đạn đạo nội địa khổng lồ, bao gồm tên lửa Shahab-3 với tầm bắn 2.000 km, theo hãng tin AFP.

Vào tháng 6, một cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã nổ ra sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chưa từng có vào bên trong Iran, nhắm vào các mục tiêu quân sự, chính trị và hạt nhân.

Iran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đặt tại Qatar, sau khi Washington tiến hành một cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.