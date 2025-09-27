Liên Hợp Quốc sắp khôi phục trừng phạt Iran 27/09/2025 08:21

(PLO)- Liên Hợp Quốc sẽ khôi phục việc trừng phạt Iran trong hôm nay sau khi nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm trì hoãn các lệnh trừng phạt này không đạt kết quả.

Các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran sẽ được tái áp đặt vào ngày 27-9 sau khi nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm trì hoãn các lệnh trừng phạt này không nhận được sự ủng hộ tại Hội đồng Bảo an LHQ, theo hãng tin Reuters.

Nga và Trung Quốc ngày 26-9 đã trình dự thảo nghị quyết đề xuất dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, dự thảo chỉ nhận được 4 phiếu ủng hộ, còn lại là 9 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Pháp, Đức và Anh, còn được gọi là các quốc gia E3, đã cáo buộc Tehran vi phạm Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và kêu gọi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về dự thảo do Nga và Trung Quốc soạn thảo liên quan việc tạm hoãn trừng phạt Iran ngày 26-9. Ảnh: UN

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga tại LHQ - ông Dmitry Polyanskiy nói rằng Iran đã làm tất cả những gì có thể để đáp ứng yêu cầu của các nước châu Âu, nhưng các cường quốc phương Tây đã từ chối nhượng bộ.

Tuy nhiên, ông Jerome Bonnafont - đại diện thường trực của Pháp tại LHQ - đã bác bỏ quan điểm này và cho rằng Iran không thực hiện bất kỳ bước đi nghiêm túc nào để tránh việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Dù vậy, ông Bonnafont nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn nên được tiếp tục và việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt không có nghĩa là không thể đạt được một giải pháp thương lượng sau này.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Wood nói rằng Hội đồng Bảo an đã “hoàn thành các bước cần thiết trong quy trình khôi phục trừng phạt được quy định trong nghị quyết 2231”.

Tất cả các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Iran sẽ có hiệu lực trở lại vào 8 giờ tối 27-9 (theo giờ miền đông Mỹ). Các biện pháp trừng phạt sẽ khôi phục lệnh cấm vận vũ khí, cấm làm giàu và tái chế uranium, giới hạn các hoạt động tên lửa đạn đạo, phong tỏa tài sản toàn cầu và cấm đi lại đối với các cá nhân và thực thể Iran.

Iran phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi nói với Hội đồng Bảo an rằng việc khôi phục trừng phạt là “vô hiệu về mặt pháp lý, liều lĩnh về mặt chính trị và sai sót về mặt thủ tục”.

“Mỹ đã phản bội ngoại giao, nhưng chính E3 đã chôn vùi nó. Bằng cách phớt lờ sự thật, lan truyền những tuyên bố sai sự thật, bóp méo chương trình hòa bình của Iran và cản trở ngoại giao, họ đã chủ động và cố ý mở đường cho một sự leo thang nguy hiểm” - ông Araqchi nói.