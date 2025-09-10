Iran kêu gọi thế giới Hồi giáo hành động với Israel 10/09/2025 09:29

(PLO)- Iran, Cuba và Venezuela lên tiếng về vụ Israel không kích Qatar nhằm vào ban lãnh đạo của Hamas.

Khuya 9-9, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết hành động chống Tel Aviv sau vụ Israel không kích Qatar nhắm vào lãnh đạo Hamas ở Doha cùng ngày, theo hãng tin Newsweek.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng tăng cường hợp tác “vì lợi ích đối phó các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Theo ông Araghchi, cách duy nhất “để xử lý dứt điểm hành vi liều lĩnh của chính quyền Israel” là thế giới Hồi giáo phải đứng cùng nhau chống lại Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA

Ngoại trưởng Iran đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình căng thẳng tại Doha và khu vực Trung Đông sau cuộc không kích của Israel.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez lên án vụ việc Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Qatar, gọi sự việc là “hành quyết ngoài pháp luật do chủ nghĩa phục quốc Do Thái thực hiện”.

Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích cuộc không kích tại Doha, khẳng định đây là “hành động khủng bố nhà nước, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thách thức các nguyên tắc hòa bình giữa các quốc gia".