Ông Trump cảm thấy 'rất tồi tệ’ vì vụ Israel không kích Qatar - đồng minh của Mỹ 10/09/2025 08:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cảm thấy rất tồi tệ liên quan vụ Israel không kích Qatar - đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, lưu ý đó là quyết định của Tel Aviv, không liên quan đến ông.

Ngày 9-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cảm thấy “rất tồi tệ” về vụ Israel không kích nhằm vào trụ sở lực lượng Hamas tại thủ đô Doha (Qatar).

Ông Trump nhấn mạnh đây là quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, không phải do ông đưa ra.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ việc Israel không kích Qatar - một quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực làm trung gian hòa giải - không phục vụ lợi ích của Israel hay Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc loại bỏ Hamas là một mục tiêu hợp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết đã ngay lập tức chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar về cuộc tấn công, nhưng “đáng tiếc, quá muộn để ngăn chặn sự việc”. Ông khẳng định Qatar là đồng minh và bạn bè mạnh mẽ của Mỹ, và bày tỏ sự tiếc nuối về địa điểm xảy ra vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh mong muốn tất cả con tin và thi thể các nạn nhân đều được hồi hương, đồng thời kêu gọi chiến tranh chấm dứt ngay lập tức. Ông đã nói chuyện với ông Netanyahu sau vụ việc, cho biết ông Thủ tướng Israel bày tỏ mong muốn hướng tới hòa bình.

Ông Trump cho rằng sự cố đáng tiếc này có thể trở thành cơ hội để thúc đẩy hòa bình.

Đồng thời, ông cũng đã trao đổi với Quốc vương và Thủ tướng Qatar, cảm ơn sự hỗ trợ và tình hữu nghị của quốc gia này đối với Mỹ, đồng thời cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn trên lãnh thổ Qatar. Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoàn tất Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng với Qatar.

Sau vụ tấn công, nhiều nước phương Tây đồng loạt lên tiếng phản đối hành động của Tel Aviv, theo đài CNN.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là hành động nguy hiểm, có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời chia buồn với cái chết của một nhân viên an ninh Qatar.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” và bày tỏ tình đoàn kết với Qatar.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin cảnh báo rằng sự việc có thể gây bất ổn và cản trở lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh sự đoàn kết với Qatar, một đối tác chiến lược, và kêu gọi tránh bất kỳ leo thang nào tại Gaza.

Ngoài ra, các nước như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, và Giáo hoàng Leo XIV,... cũng lên án Israel.