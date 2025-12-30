Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch truy quét khủng bố IS tại 108 điểm khắp nước, thương vong lớn 30/12/2025 05:41

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch chống khủng bố IS tại 108 địa điểm khác nhau khắp 15 tỉnh trong cả nước, thương vong lớn hai bên.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya hôm 29-12 cho biết 6 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng) đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống khủng bố ở tỉnh Yalova trên bờ biển Marmara (gần TP İstanbul), theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Yerlikaya cho biết thêm rằng trong ngày 29-12, chiến dịch chống khủng bố cũng diễn ra tại 108 địa điểm khác nhau khắp 15 tỉnh trong cả nước.

Khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương), các tay súng IS ẩn nấp trong một ngôi nhà ở làng Elmalık (huyện Yalova ở miền trung tỉnh cùng tên) nổ súng chống trả làm 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, 8 sĩ quan cùng 1 nhân viên bảo vệ bị thương. 6 tay súng bị tiêu diệt trong vụ đụng độ.

Ngôi nhà ở làng Elmalık (tỉnh Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ) - nơi xảy ra vụ đụng độ giữa cảnh sát và lực lượng khủng bố IS sáng 29-12. Ảnh: ANADOLU

Ông Yerlikaya cho biết chiến dịch được tiến hành hết sức thận trọng do có phụ nữ và trẻ em trong nhà nơi các tay súng khủng bố ẩn náu. 5 phụ nữ cùng 6 trẻ em tại ngôi nhà trên đã được sơ tán an toàn.

Ông Yerlikaya nói thêm rằng 6 phần tử khủng bố, tất cả đều có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị tiêu diệt và chiến dịch ở Elmalık kết thúc lúc 09 giờ 40 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương).

Bộ trưởng Nội vụ Yerlikaya và Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmuş, Phó Tổng thống Cevdet Yılmaz cùng nhiều quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các sĩ quan thiệt mạng và lời chúc sớm bình phục tới những người bị thương.

Ông Yerlikaya nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố vốn đang lợi dụng tôn giáo để hợp thức hoá các hành vi bạo lực và phá hoại nền hoà bình và trật tự công cộng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao độ.

Ông Yerlikaya cho biết trong tháng qua, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 138 nghi phạm với các cáo buộc liên quan tới khủng bố IS. 97 nghi phạm khác được áp dụng các biện pháp kiểm soát tư pháp không giam giữ.

Cùng ngày 29-12, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunç cho biết cảnh sát còn bắt giữ được 5 nghi phạm và Văn phòng Công tố viên trưởng Yalova đã mở một cuộc điều tra “toàn diện và tỉ mỉ” về vụ đụng độ.