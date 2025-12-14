Khủng bố IS tấn công khiến 2 lính Mỹ thiệt mạng ở Syria, ông Trump ra tuyên bố rắn 14/12/2025 05:56

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đanh thép sẽ trả đũa sau khi có tin khủng bố IS tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng ở Syria.

Ngày 13-12 xảy ra một vụ phục kích tại miền trung Syria khiến 2 binh sĩ và 1 phiên dịch viên người Mỹ thiệt mạng, theo hãng tin AFP.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trên mạng xã hội X rằng "một cuộc phục kích do một tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đơn độc thực hiện".

Tay súng này đã bị tiêu diệt ngay sau đó. Ngoài các cá nhân thiệt mạng, vụ việc còn làm 3 binh sĩ Mỹ và 2 thành viên lực lượng an ninh Syria bị thương.

Hiện danh tính các binh sĩ thiệt mạng được giữ kín cho đến khi gia đình họ được thông báo. Hiện tại, các trực thăng đã sơ tán người bị thương đến căn cứ Al-Tanf ở miền nam Syria.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vụ tấn công xảy ra khi các binh sĩ đang "tiến hành hoạt động tiếp xúc lãnh đạo chủ chốt" nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Đặc phái viên Mỹ tại Syria - ông Tom Barrack cũng xác nhận mục tiêu của vụ phục kích là "một đội tuần tra chung của chính phủ Mỹ và Syria".

Ngay khi nhận được tin báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phản ứng cứng rắn. Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, ông tuyên bố ngắn gọn nhưng đanh thép: "Chúng tôi sẽ trả đũa".

Sau đó, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump thông tin thêm rằng Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cũng "vô cùng tức giận và lo ngại trước cuộc tấn công này".

Theo AFP, dù Washington và Damascus đang trong giai đoạn nồng ấm sau khi chính quyền mới tại Syria được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái, vụ việc này đã làm nảy sinh những thông tin mâu thuẫn về công tác đảm bảo an ninh.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin an ninh cho biết các binh sĩ bị tấn công khi đang tham gia "chuyến thị sát thực địa chung" tại Palmyra - khu vực từng là thành trì của IS.

Một quan chức quân sự Syria tiết lộ vụ nổ súng xảy ra "trong cuộc họp giữa các sĩ quan Syria và Mỹ" ngay tại một căn cứ của Syria. Một nhân chứng khác cũng khẳng định nghe thấy tiếng súng từ bên trong căn cứ.

Ngược lại, một quan chức Lầu Năm Góc (đề nghị không tiết lộ danh tính) nói với AFP rằng vụ tấn công "diễn ra tại khu vực mà Tổng thống Syria không có quyền kiểm soát".

Đáng chú ý, trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria Anwar al-Baba cho biết đã có "cảnh báo trước từ bộ chỉ huy an ninh nội bộ gửi tới các lực lượng đồng minh trong khu vực sa mạc" về khả năng IS xâm nhập.

"Lực lượng liên minh quốc tế đã không cân nhắc các cảnh báo của Syria về khả năng xâm nhập của IS" - ông Anwar al-Baba nhấn mạnh.