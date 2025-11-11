Reuters: Khủng bố IS âm mưu ám sát Tổng thống Syria 11/11/2025 05:26

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin tổ chức khủng bố IS đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa trong nhiều tháng qua, song chính quyền Damascus đã kịp thời phá vỡ các âm mưu đó.

Hãng Reuters ngày 10-11 dẫn lời các nguồn thạo tin rằng Syria đã phá vỡ 2 âm mưu riêng biệt do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên kế hoạch nhằm ám sát Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa.

Theo hai nguồn tin (gồm một quan chức an ninh cấp cao của Syria và một quan chức cấp cao Trung Đông), các âm mưu nhằm vào ông al-Sharaa bị ngăn chặn trong vài tháng qua, cho thấy mối đe dọa trực tiếp mà nhà lãnh đạo Syria đang đối mặt.

Một trong các âm mưu được cho là nhắm đến một sự kiện công khai có sự tham dự của Tổng thống al-Sharaa, song giới chức từ chối tiết lộ chi tiết vì lý do nhạy cảm.

Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bộ Thông tin Syria từ chối bình luận về các vụ việc cụ thể, viện dẫn lý do an ninh, song khẳng định IS vẫn là “mối đe dọa an ninh thực sự đối với Syria và khu vực”.

Bộ này cho biết trong 10 tháng qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn nhiều vụ tấn công của tổ chức khủng bố IS nhằm vào các mục tiêu khác nhau, gồm cả nơi thờ tự.

“Syria khẳng định cam kết bảo vệ người dân và tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố dưới mọi hình thức” - Bộ Thông tin Syria chia sẻ với Reuters.

Thông tin về các âm mưu ám sát được tiết lộ trong bối cảnh Syria sắp tham gia liên minh toàn cầu chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Thông tin cũng xuất hiện trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống al-Sharaa và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Đây được coi là cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa một tổng thống Syria và một lãnh đạo Mỹ.

Theo Reuters, ông al-Sharaa đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo ôn hòa. Ông kỳ vọng cuộc gặp với ông Trump sẽ mở đường cho sự ủng hộ quốc tế trong việc tái thiết Syria.

Động thái gia nhập liên minh chống IS thể hiện sự thay đổi rõ rệt của Syria kể từ sau khi chính quyền tiền nhiệm sụp đổ, cho thấy sự chuyển đổi từ vị thế đồng minh thân cận của Nga và Iran sang xích lại gần hơn với phương Tây và các nước Ả Rập.

Tuy vậy, thách thức với ông alSharaa vẫn còn rất lớn. Lực lượng của ông tiếp tục đối mặt với nhiều vụ bạo lực giáo phái, trong đó các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh mà chính phủ Damascus quy trách nhiệm cho IS.

Cuối tuần qua, Bộ Nội vụ Syria phát động chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm vào các phần tử IS, bắt hơn 70 nghi phạm, theo truyền thông nhà nước.

Một quan chức an ninh cấp cao cho biết chiến dịch được tiến hành dựa trên thông tin tình báo cho thấy IS đang lên kế hoạch tấn công chính phủ và các nhóm tôn giáo thiểu số, đồng thời gửi thông điệp rằng tình báo Syria đã thâm nhập sâu vào hàng ngũ IS.

Tuần trước, Reuters dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị thiết lập hiện diện tại một căn cứ không quân ở Damascus - lần đầu tiên trong lịch sử. Một quan chức chính quyền Mỹ yêu cầu không tiết lộ vị trí cụ thể vì lý do an ninh tác chiến.

Truyền thông nhà nước Syria sau đó bác thông tin của Reuters mà không nêu rõ phần nào là sai.