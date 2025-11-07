Mỹ sắp triển khai lực lượng đến căn cứ không quân ở Syria? 07/11/2025 11:52

(PLO)- Có tin Mỹ chuẩn bị thiết lập hiện diện quân sự tại căn cứ không quân ở thủ đô Damascus, nhằm hỗ trợ thỏa thuận an ninh mà Washington làm trung gian giữa Syria và Israel.

Hãng tin Reuters ngày 6-11 dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết rằng Mỹ đang chuẩn bị thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở thủ đô Damascus (Syria) nhằm hỗ trợ thỏa thuận an ninh mà Washington đang làm trung gian giữa Syria và Israel.

Căn cứ này nằm ở cửa ngõ khu vực miền nam Syria, nơi dự kiến sẽ trở thành vùng phi quân sự theo thỏa thuận ngừng chiến giữa Israel và Syria. Thỏa thuận này đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Một quan chức quân sự phương Tây cho biết Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh kế hoạch trong 2 tháng qua với nhiều chuyến trinh sát đến căn cứ. Các chuyến bay này cho thấy đường băng dài của căn cứ không quân đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Hai nguồn tin quân sự Syria nói rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng căn cứ cho mục đích hậu cần, giám sát, tiếp nhiên liệu và hoạt động nhân đạo, trong khi Syria vẫn giữ toàn quyền chủ quyền đối với cơ sở này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (trái) và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Saudi Arabia ngày 14-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Một quan chức quốc phòng Syria cho biết Mỹ đã điều máy bay vận tải quân sự C-130 đến căn cứ để kiểm tra khả năng sử dụng đường băng. Một nhân viên an ninh tại cổng căn cứ nói với Reuters rằng máy bay Mỹ “đang hạ cánh để thử nghiệm”.

Hiện chưa rõ khi nào binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tới căn cứ.

Sau khi bản tin của Reuters được công bố, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria bác bỏ thông tin trên, gọi đó là “sai sự thật”, hãng thông tấn SANA đưa tin tối 6-11. Nguồn tin này không nói rõ chi tiết nào là sai.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Ngoại giao Syria chưa đưa ra bình luận. Phủ Tổng thống và Bộ Quốc phòng Syria cũng chưa phản hồi câu hỏi về kế hoạch này.

Một quan chức trong chính quyền Mỹ nói rằng Washington “liên tục đánh giá việc bố trí lực lượng cần thiết tại Syria để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)” và “không bình luận về địa điểm hay khả năng triển khai lực lượng”.

Quan chức này yêu cầu Reuters không tiết lộ tên và vị trí căn cứ vì lý do an ninh tác chiến, và Reuters đã đồng ý không công bố vị trí chính xác.

Hiện Mỹ vẫn duy trì binh sĩ tại miền đông bắc Syria trong khuôn khổ nỗ lực kéo dài hơn một thập niên nhằm hỗ trợ lực lượng do người Kurd dẫn đầu chống IS. Vào tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết sẽ giảm một nửa quân số tại đây xuống còn khoảng 1.000 người.

Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa cho biết mọi hiện diện quân sự của Mỹ đều phải được thống nhất với chính quyền Syria mới.

Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tháng qua để đạt được thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria - vốn là 2 cựu thù. Washington hy vọng có thể công bố thỏa thuận tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, song các cuộc đàm phán đã gặp trục trặc vào phút chót.

Một nguồn tin Syria quen thuộc với tiến trình đàm phán cho biết Washington đang gây áp lực để Damascus ký kết thỏa thuận trước cuối năm, và có thể là trước chuyến thăm của ông Sharaa tới Mỹ.

Tổng thống Sharaa sẽ hội đàm cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 10-11 tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Syria tới Mỹ.