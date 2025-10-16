Ông Putin tiếp Tổng thống Syria al-Sharaa tại Moscow 16/10/2025 05:52

(PLO)- Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa cam kết tôn trọng mọi thỏa thuận đã có trước đây giữa hai nước.

Ngày 15-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tại Moscow, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị và những ràng buộc lịch sử sâu sắc giữa hai nước, theo đài RT.

Hai nhà lãnh đạo phát biểu trong cuộc gặp tại Điện Kremlin trước khi bước vào các cuộc hội đàm mở rộng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria tới Nga kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12-2024.

Tại cuộc gặp, ông Putin nói rằng quan hệ ngoại giao giữa Nga và Syria “luôn hữu nghị” kể từ khi được thiết lập vào năm 1944.

“Suốt nhiều thập niên qua, chúng tôi luôn lấy một điều làm kim chỉ nam, đó là lợi ích của nhân dân Syria” - tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 15-10. Ảnh: KREMLIN

Đáp lại, ông al-Sharaa cho rằng Nga sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang một “Syria mới”, đồng thời cam kết tôn trọng mọi thỏa thuận đã có trước đây.

Ông al-Sharaa khẳng định Syria đang “phát huy nhiều thành tựu” mà sự hợp tác với Nga đã mang lại.

“Một phần nguồn cung lương thực và nhiều nhà máy điện của Syria phụ thuộc vào Nga, và chúng tôi đang nỗ lực định hình lại bản chất mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời vẫn tôn trọng mọi thỏa thuận đã ký trước đây” - nhà lãnh đạo Syria nói thêm.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với báo giới sau cuộc hội đàm rằng Moscow sẵn sàng hợp tác trong các dự án dầu mỏ tại Syria và giúp Damascus khôi phục năng lượng, đường sắt cùng các cơ sở hạ tầng khác bị tàn phá trong nhiều năm nội chiến.

Ông Novak cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu về vấn đề này.

“Các công ty Nga đã hoạt động tại Syria từ lâu, tại các mỏ dầu. Có những mỏ cần được phát triển, mỏ bị bỏ hoang và cả các mỏ mới. Chúng tôi sẵn sàng tham gia” - ông Novak nói.

Trước cuộc gặp, Điện Kremlin cho biết số phận của hai căn cứ quân sự chính của Nga ở Syria - căn cứ không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia và cơ sở hải quân tại Tartus trên bờ biển - sẽ được đưa ra thảo luận.

Nga cũng có sự hiện diện quân sự tại sân bay Qamishli, ở đông bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.