Bà Lê Thị Nga: Cần giải pháp để giảm giá vàng và bất động sản 15/10/2025 14:07

(PLO)- Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng việc quản lý giá vàng chưa tốt, còn giá bất động sản tăng nhanh và người nghèo rất khó tiếp cận với việc mua nhà.

Sáng 15-10, tiếp tục phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế- xã hội năm 2025 và 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ở vị trí điều hành, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào một số các vấn đề mà cử tri và các doanh nghiệp còn băn khoăn, như giải pháp để ổn định và minh bạch hóa thị trường tài chính, thị trường vàng và thị trường bất động sản, góp phần củng cố niềm tin và hỗ trợ sản xuất kinh doanh…

Là người đầu tiên phát biểu ý kiến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho hay bà đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong năm qua đã hành động rất mạnh mẽ, quyết liệt và đưa ra các quyết sách mạnh; dám nghĩ, dám làm, điều hành kinh tế linh hoạt và kịp thời.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, bà Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để giảm giá vàng và giá bất động sản. “Giá vàng chúng ta quản lý chưa tốt, có những cái lúc chênh gần 20 triệu so với giá vàng thế giới”- bà Nga nói.

Trong khi đó, giá bất động sản tăng nhanh và người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà.

Trước đó, nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề. Đáng chú ý, theo cơ quan thẩm tra, lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

“Điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin và hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn”- ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng cảnh báo tín dụng bất động sản đang tăng nhanh, đến cuối tháng 7-2025 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Quốc hội

Phân tích sâu hơn, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận xét thị trường vàng năm 2025 diễn biến rất phức tạp, giá vàng trong nước duy trì chênh lệch rất lớn so với thế giới, dao động 10 - 15 triệu đồng/lượng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Trong khi đó, biện pháp can thiệp như đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước mới chỉ có tác dụng ngắn hạn, chưa xử lý được căn cơ nguyên nhân mất cân đối cung, cầu và sự thiếu cạnh tranh trên thị trường.

Từ đó, có ý kiến đề nghị đánh giá đúng bản chất việc giá vàng trong nước tăng mạnh trong thời gian qua.

Về bất động sản, Thường trực cơ quan thẩm tra đánh giá thị trường có dấu hiệu phục hồi về thanh khoản, chủ yếu ở phân khúc căn hộ trung cấp tại các đô thị lớn, nhưng vẫn mang tính cục bộ, tiềm ẩn rủi ro và thiếu tính bền vững.

Cơ cấu nguồn cung mất cân đối khi tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, trong khi nguồn nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với thu nhập đại đa số người dân còn rất hạn chế.

Trong khi đó, khung pháp lý dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn còn vướng mắc, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, đứng top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập. Điều này gây sức ép lên mục tiêu phát triển thị trường lành mạnh.

Thẩm tra nội dung này, có ý kiến cho rằng giá nhà đất tăng cao dễ tạo vòng xoáy đầu cơ, khiến vốn tập trung vào bất động sản thay vì sản xuất. Từ đó làm gia tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế và tiềm ẩn rủi ro lớn cho hệ thống tín dụng.

Ý kiến này đề nghị phân tích rõ hơn tình trạng mất cân đối giữa cung, cầu trên thị trường bất động sản, nhất là việc thiếu nguồn cung nhà ở có mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của đa số người dân, báo cáo thẩm tra nêu.

Đặc biệt, theo cơ quan thẩm tra, tín dụng bất động sản tăng nhanh, dư nợ lĩnh vực này chiếm 23,7% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng gần 17% so với cuối năm 2024.