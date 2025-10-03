Chính sách đánh thuế với bất động sản vẫn chưa thay đổi 03/10/2025 17:28

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết, chính sách thuế với bất động sản hiện chưa có gì thay đổi. Cơ quan này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chính sách thuế phù hợp với thị trường.

Chiều 3-10, tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc nghiên cứu đánh thuế bất động sản.

Trả lời vấn đề này, ông Lưu Đức Huy, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, cho biết chính sách thuế với bất động sản hiện chưa có gì thay đổi, Bộ Tài chính đang tiếp tục định hướng, nghiên cứu chính sách thuế phù hợp với thị trường trong thời gian tới.

Nói thêm, ông Huy cho biết hiện vẫn có những chính sách thuế cụ thể trong quá trình giao dịch bất động sản, từ khâu đăng ký sử dụng, mua bán, chuyển nhượng.

Chính sách thuế với bất động sản cần được nghiên cứu tổng thể, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng chính sách thuế phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai.

Ông Lưu Đức Huy, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) thông tin về việc nghiên cứu thuế bất động sản. Ảnh: MINH TRÚC

Về thuế thu nhập cá nhân với giao dịch bất động sản, ông Huy cho hay Bộ Tài chính đã có tờ trình 944 ngày 29-9, trình Quốc hội dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Uỷ ban Kinh tế - tài chính ngân sách có thẩm tra chính thức. Bộ Tài chính đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội sắp tới.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân về đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ.

Qua quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng giữ nguyên chính sách thuế thu nhập cá nhân với giao dịch bất động sản như hiện hành.