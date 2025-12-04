Kinh doanh nhiều mặt hàng nếu không kê khai riêng, sẽ nộp thuế theo mức cao nhất 04/12/2025 16:22

(PLO)- Cơ sở kinh doanh nhiều loại mặt hàng bắt buộc phải kê khai riêng từng mức thuế suất, nếu không xác định được sẽ tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất.

Ngày 4-12, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo thông tin những điểm mới của thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và nội dung Thông tư số 51 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế (Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan, Cục Hải quan) cho biết, Luật Thuế GTGT sửa đổi đã mở rộng danh mục hàng hóa không chịu thuế, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ.

Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế (bên phải) thông tin tại họp báo. Ảnh: M.T

Cụ thể, bổ sung nhóm hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT như: hàng thuê tài chính đưa thẳng vào khu phi thuế quan; sản phẩm tài nguyên, khoáng sản theo danh mục của Chính phủ; tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế; hàng hóa phục vụ cư dân biên giới; di vật, cổ vật do cơ quan có thẩm quyền nhập khẩu.

Quy định rõ, minh bạch về nguyên tắc áp dụng thuế suất giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, tránh tranh chấp.

Đồng thời, siết chặt quản lý thuế một số mặt hàng được chuyển từ không chịu thuế sang chịu thuế 5% như phân bón, máy móc nông nghiệp…

Một số mặt hàng trước chịu thuế suất 5% chuyển sang 10% như đường, phụ phẩm đường, thiết bị nghiên cứu thí nghiệm…

Một điểm đáng chú ý khác là nguyên tắc áp dụng thuế suất đã được chuẩn hóa. Cụ thể, khi doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất khác nhau thì bắt buộc phải kê khai riêng từng mức thuế suất.

Song, nếu không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất.

"Nếu doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng nhưng không tách riêng được thì sẽ áp dụng mức thuế suất cao nhất. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng kê khai sai, khai thiếu do nhầm lẫn hay lợi dụng", bà Huyền nhấn mạnh.

Thu được 1.082 tỉ đồng tiền thuế từ hàng trị giá thấp trong 7 tháng Ngoài ra, theo đại diện Cục Hải quan, trước ngày 18-2-2025, việc miễn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Song, từ ngày 18-2-2025, quyết định trên được bãi bỏ, hàng trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh phải nộp thuế. Theo Cục Hải quan, từ thời điểm trên đến ngày 15-9, cơ quan này đã thu được 1.082 tỉ đồng tiền thuế GTGT đối với hàng trị giá thấp.