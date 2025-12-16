Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 16/12/2025 16:30

(PLO)- Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 là không gian để nhận diện các hành động chiến lược, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Cùng với đó là thảo luận các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Chiều 16-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, năm 2025 ghi nhận cả thuận lợi và khó khăn đối với kinh tế Việt Nam. Trong đó, khó khăn nhiều hơn so với thuận lợi.

Ông Nghị lý giải, kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột địa chính trị phức tạp và chính sách bảo hộ thương mại của các nước. Trong nước, kinh tế gặp nhiều khó khăn do năng lực và thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị còn hạn chế; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường và các diễn biến thời tiết cực đoan...

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện. Tăng trưởng kinh tế dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Đồng thời, Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: TTXVN

Song, ông Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là một thách thức lớn, yêu cầu cao, đòi hỏi phải xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đồng thời phải có giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Và diễn đàn kỳ vọng các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia... hiến kế cụ thể với từng ngành, lĩnh vực, địa phương để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Nghị cũng đề nghị diễn đàn tập trung nhận diện các lĩnh vực, quy định cần ưu tiên thể chế hóa để hiện đại hóa quản trị quốc gia gắn với quản trị thực thi hiệu quả.

"Đây sẽ là trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030 nhằm kiến tạo phát triển, để thể chế thực sự trở thành một nguồn lực chủ đạo"- ông Nghị nói.

Thủ tướng tham quan gian hàng tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, ông Nghị cho rằng cần lắng nghe các kiến nghị cụ thể, thực chất để thúc đẩy năng lực tự chủ của doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, chỉ có như vậy, chúng ta mới đi từ chỗ “có tài năng Việt Nam” đến chỗ “có doanh nghiệp Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, sản phẩm Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới”.

Mặt khác, theo ông, diễn đàn cần thảo luận các giải pháp đảm bảo tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô; các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, “thân thiện” với phát triển các mô hình kinh tế mới, các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế dữ liệu,...

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng khẳng định Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ chắt lọc nội dung thảo luận tại Diễn đàn để hoàn thiện Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2025, triển vọng 2026” trình cấp có thẩm quyền xem xét.