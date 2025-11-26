Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Chuyển đổi xanh là mệnh lệnh 26/11/2025 10:01

(PLO)- Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 70 đoàn quốc tế.

Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, TP.HCM. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì; phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM, các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số"

Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Về phía các cơ quan Trung ương và Quốc hội có ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự gồm: bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Về phía TP.HCM, sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tham dự gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Dũng.

Diễn đàn thu hút khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh đạo quốc gia cùng các chuyên gia, nhà khoa học. Hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo cũng góp mặt.

Về phía quốc tế, diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn. Trong đó có sáu đoàn cấp bộ, ngành từ Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia; bảy đoàn từ các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu.

TP.HCM mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là mệnh lệnh của thời đại. Đây là chìa khóa đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống người dân.

Với quan điểm lấy con người làm trung tâm, Việt Nam và TP.HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Đây là động lực cho kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Do đó, chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mang tính chiến lược và cấp thiết.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM sau sáp nhập đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng, mang theo tầm nhìn rộng mở và khát vọng trở thành siêu đô thị quốc tế hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

"Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao", ông Quang nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết TP mong muốn hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ toàn cầu và dịch vụ hàng đầu khu vực. Thành phố xác định ba đột phá: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đây vừa là cơ sở, vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép.

Khẳng định TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm làm, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố kiên trì nâng tầm Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 thành cơ chế đối thoại thường niên. Nơi đây quy tụ những người có tâm, có tầm, muốn làm để hiến kế, đồng hành giúp Việt Nam và TP.HCM hiện thực hóa các mục tiêu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới

Với sự chỉ đạo của Thủ tướng và sự phối hợp của WEF, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 hội tụ đủ điều kiện trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới với những chương trình hành động cụ thể.

Trên tinh thần cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng, diễn đàn được kỳ vọng là cầu nối hiệu quả giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu. Sự kiện sẽ trở thành thương hiệu đặc trưng, khẳng định vai trò của TP.HCM là trung tâm kinh tế tri thức, nơi giao thoa các sáng kiến tiên phong vì một tương lai xanh, thông minh và bền vững.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, nhân loại đang đứng trước giai đoạn cạnh tranh mới. Bất kỳ quốc gia, tổ chức hay địa phương nào chậm nhịp đều có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Ông cho rằng cam kết cần mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, minh bạch trách nhiệm và định lượng kết quả. TP.HCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, nơi thí điểm chiến lược, khởi tạo ý tưởng mới và lan tỏa các mô hình thành công.

"Với tinh thần hợp tác phát triển, chúng tôi kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo động lực để TP.HCM và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh", Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ.