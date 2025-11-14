AI sẽ giúp nông dân dự báo thời tiết, sâu bệnh và thời điểm bán sản phẩm 14/11/2025 14:50

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo có thể giúp nông dân, doanh nghiệp dự báo được biến đổi khí hậu, cũng như dự đoán vụ mùa từ việc trồng trọt, thu hoạch cho tới việc bán sản phẩm.

Sáng 14-11, tại TP.HCM, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam phối hợp cùng Tập đoàn SnE tổ chức hội thảo “AI và Nông nghiệp Việt Nam trong Kỷ nguyên Chuyển đổi dữ liệu - số hóa - trí tuệ nhân tạo”.

Đưa AI ứng dụng sâu vào nông nghiệp

TS Trương Vĩnh Hải, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam cho biết, ngành nông nghiệp đang cần những đột phá về công nghệ. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được coi như động lực mới để tái cơ cấu nông nghiệp, mở ra cách tiếp cận khoa học bền vững.

Những thành quả của AI trong nông nghiệp đã được chứng minh tính hiệu quả và tính ứng dụng trong chọn giống, dự báo sâu bệnh, tối ưu hóa canh tác, cho tới các mô hình nông nghiệp thông minh. Mới đây, việc ứng dụng AI trong sinh thái nông nghiệp cũng được rất nhiều các đơn vị quan tâm và đưa vào sử dụng.

“Tôi tin rằng, AI giờ đây không chỉ là công cụ mà còn là một tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp, qua đó thúc đẩy nền canh tác hiệu quả, tiết kiệm và góp phần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp xanh bền vững, số hóa”, TS Trương Vĩnh Hải nói.

Về phía nghiên cứu, TS Trần Thị Tuyết Vân, Giảng viên Khoa CNTT, Trường Đại học An Giang nhấn mạnh rằng, AI không có nghĩa là chỉ nằm trên màn hình máy tính mà chúng được tích hợp kết nối các thiết bị thông minh giúp tự động hóa trong quy trình canh tác, chăm sóc cả về sức khỏe, dinh dưỡng, năng suất cây trồng, vật nuôi.

AI cũng giúp quản lý nông nghiệp, thậm chí là dự báo về thời tiết và được tích hợp vào robot thông minh để tự động thu hoạch sản phẩm nông nghiệp…

Theo TS Tuyết Vân, việc ứng dụng đúng khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp, các hộ sản xuất, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa sản xuất, từ đó gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ứng dụng này vẫn còn nhiều rào cản đến từ việc thiếu dữ liệu quản lý, thiếu hụt nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, và cả áp lực về chi phí đầu tư công nghệ.

Do đó, theo TS Tuyết Vân, để đưa AI vào nông nghiệp hiệu quả thì cần đẩy mạnh hợp tác giữa các bên như đơn vị nghiên cứu - doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI phù hợp với từng mô hình sản xuất.

AI có thể dự đoán cả mùa vụ

Từ những thực tiễn đã ứng dụng thành công tại Hàn Quốc và cả Việt Nam, ông Chang Sehun, CEO SnE tin rằng, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng AI vào việc dự báo các biến đổi khí hậu và xu hướng nhu cầu thị trường.

Ngoài ra còn biết được chính xác về vụ mùa như khi nào nên trồng, thu hoạch cũng như bán sản phẩm. AI cũng giúp người trồng trọt có thể làm được nhật ký canh tác số, thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đơn cử, với công nghệ Digital Twin (mô hình "song sinh số” của trang trại), trạng thái đất và cây trồng sẽ được cập nhật bằng dữ liệu thời gian thực, cho phép thực hiện mô phỏng tăng trưởng ảo, để từ đó dự đoán năng suất và rủi ro có thể gặp phải trong vụ mùa.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cũng đánh giá việc ứng dụng công nghệ cao như AI, IoT, blockchain… là điều cần thiết. Việc này nhằm giải quyết các tồn đọng khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung, và rau quả nói riêng, từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, bền vững, giảm phát thải ra môi trường.