Tương lai mới cho cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM 13/11/2025 10:07

(PLO)- Từ một vùng ven sông với thế mạnh nông nghiệp, Bình Mỹ đang bước vào hành trình chuyển đổi mạnh mẽ, hướng đến mô hình đô thị sinh thái, sáng tạo, xanh bền vững.

Ngày 12-11, tại Hội nghị gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp năm 2025 do UBND xã Bình Mỹ (TP.HCM) tổ chức, các chuyên gia đã chia sẻ định hướng chiến lược phát triển đô thị và kinh tế của xã đến năm 2045.

Theo ông Thạch Phước Hùng, chuyên gia Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, quá trình phát triển của Bình Mỹ hiện đang gặp một số hạn chế như hệ thống hạ tầng giao thông thủy, bộ chưa đồng bộ, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp còn manh mún, thiếu chuẩn hóa, trong khi du lịch hoạt động rời rạc, thiếu liên kết. Quy mô doanh nghiệp nhỏ, chi phí lao động cao cũng là những yếu tố cản trở tốc độ phát triển.

Xã Bình Mỹ tiếp giáp với sông Sài Gòn, có khả năng vận chuyển đường thủy hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Hùng nhấn mạnh Bình Mỹ sở hữu tiềm năng lớn để trở thành trung tâm logistics trung chuyển thủy, bộ chiến lược khu vực Tây Bắc TP.HCM, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư du lịch giải trí quy mô lớn, nhờ vị trí liền kề đô thị và nguồn tài nguyên phong phú.

Ông Hùng cho rằng xã cần định hướng theo mô hình tăng trưởng nhanh, xanh, bền vững, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, ưu tiên hình thành cảng trung chuyển container, giảm dần sự phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống, đồng thời xã hội hóa đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch.

Tiếp nối định hướng này, PGS-TS Trịnh Tú Anh (Đại học UEH) đề xuất mục tiêu chiến lược cụ thể, tập trung vào mô hình phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo ven sông. Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Mỹ phấn đấu hoàn thiện thương hiệu “Sông - Xanh - Sáng tạo”, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 15%/năm, kinh tế số chiếm 20 - 30% GDP. Đồng thời thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Cộng đồng (Binh My Innovation Hub) và hoàn thiện bản đồ số hóa toàn xã.

Tầm nhìn đến 2031 - 2045, Bình Mỹ hướng tới trở thành điểm đến du lịch sinh thái, sáng tạo ven sông hàng đầu Việt Nam, kết nối trực tiếp với khu TOD Tây Bắc TP.HCM. Kinh tế dịch vụ và sáng tạo được định hướng chiếm 50% GDP, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25.000 USD/năm, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Bình Mỹ hướng tới trở thành điểm đến du lịch sinh thái.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, PGS-TS Tú Anh đề xuất Bình Mỹ triển khai hai đề án nền tảng gồm: Chiến lược Phát triển Bình Mỹ 2030, tầm nhìn 2045 và Định vị Thương hiệu & Marketing Bình Mỹ 2030, tầm nhìn 2045. Hai đề án này được xem là kim chỉ nam giúp thống nhất tầm nhìn giữa các dự án, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng, học thuật, đồng thời thu hút đầu tư, quỹ hỗ trợ và chuyên gia đồng hành, hướng tới xây dựng đô thị xanh, văn hóa, đổi mới sáng tạo ven sông.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết chính quyền xã sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời định hướng Bình Mỹ trở thành xã sinh thái, sáng tạo ven sông Sài Gòn, một trung tâm du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và đổi mới sáng tạo xanh của khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ chia sẻ tại hội nghị.

“Nguyên tắc phát triển của Bình Mỹ sẽ dựa trên việc bảo tồn hệ sinh thái sông nước, nâng cao năng lực sản xuất xanh, phát triển du lịch bền vững và tạo sinh kế thông qua đồng sáng tạo”, ông Tuấn chia sẻ.

Hội nghị khép lại với lễ ra mắt Ban vận động Hội Doanh nghiệp xã Bình Mỹ và trao thư khen cho 9 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2025, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương.