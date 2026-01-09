Mới: Lệ phí cấp biển số ô tô tại Hà Nội và TP.HCM 09/01/2026 18:34

(PLO)- Từ năm nay, người dân tại Hà Nội và TP.HCM khi đăng ký mới ô tô dưới 9 chỗ sẽ chỉ phải nộp 14 triệu đồng lệ phí cấp biển số thay vì mức 20 triệu đồng như trước đây.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông, áp dụng từ 1-1-2026.

Theo đó, các mức lệ phí cấp mới đăng ký và biển số phương tiện giao thông (trừ lệ phí cấp đổi) đều giảm so với quy định cũ tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC.

Cụ thể, các địa phương thuộc khu vực I (gồm Hà Nội, TP. HCM) áp dụng mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 14 triệu đồng.

Như vậy, so với trước đây phải đóng tới 20 triệu đồng, từ năm 2026 người mua và đăng ký cấp biển số với ô tô mới tại Hà Nội, TP. HCM được giảm 6 triệu đồng (tương đương khoảng 30%).

Việc điều chỉnh giảm loạt phí này được đánh giá là động thái tích cực của Bộ Tài chính nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi làm thủ tục cho xe lăn bánh, đồng thời thúc đẩy thị trường ô tô, xe máy trong năm 2026.

Tại khu vực II (đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố khác ngoài khu vực I), mức thu lệ phí là 140.000 đồng (trước đây là 200.000 đồng).

Bên cạnh ô tô, lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số các loại xe cơ giới khác cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể như sau:

Lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký, biển số các loại xe cơ giới khác.

Như vậy, tại khu vực I xe máy có trị giá trên 40 triệu đồng có mức lệ phí là 2,8 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với trước đây.

Với xe máy trị giá từ 15 - 40 triệu đồng, mức lệ phí tại khu vực I còn 1,4 triệu đồng; xe máy dưới 15 triệu đồng là 700.000 đồng.

Tại khu vực II, lệ phí cấp biển số xe máy áp dụng đồng nhất ở mức 105.000 đồng, không phân biệt giá trị xe.

Ngoài ra, Thông tư số 155 còn quy định rõ 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Cụ thể, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

Hoặc viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam.

Trường hợp này khi đăng ký xe và cấp biển số xe cơ giới, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Trường hợp khác là tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác).

Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Trường hợp cuối cùng được miễn lệ phí là xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.