Loạt ô tô chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam 2026 tiếp tục được khởi động bằng việc ra mắt hàng loạt mẫu xe mới. Theo kế hoạch, những tháng đầu các hãng xe sẽ lên lịch ra mắt các mẫu xe mới của mình.
Honda CR-V hybrid
Theo khảo sát, một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc CR-V hybrid mới và dự kiến thời điểm ra mắt vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới.
Honda dùng tên e:HEV RS cho các phiên bản hybrid của hãng. Những mẫu CR-V hybrid lắp ráp trong nước vẫn giữ nguyên thiết kế so với bản nhập khẩu trước đây.
Động cơ được trang bị là sự kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hộp số loại e-CVT, dẫn động cầu trước.
Toyota Hilux
Theo thông tin một số đại lý tiết lộ, khả năng thế hệ mới của Hilux sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 1.
Hiện chưa rõ cấu hình của Toyota Hilux 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên một số thông tin cho rằng Hilux vẫn giữ ba phiên bản như thế hệ hiện tại, tức loại dẫn động hai cầu số sàn MT, một cầu số tự động AT và hai cầu AT. Đại lý không nhận đặt hàng phiên bản thuần điện của Hilux vì hãng chưa có kế hoạch đưa về nước.
Tại Thái Lan, tất cả các phiên bản của Hilux 2026 đều dùng động cơ dầu 2.8 với công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm là tùy chọn hộp số MT hoặc AT.
Về thiết kế, Toyota Hilux thế hệ mới đại tu từ trong ra ngoài. Xe mang tạo hình góc cạnh, hầm hố hơn ở ngoại thất. Còn nội thất theo hướng hiện đại, cập nhật công nghệ.
Lạc Hồng 900 LX
Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV lớn và đắt nhất hiện nay của hãng Việt. Ngoài phiên bản đặc biệt dành cho giới nguyên thủ, các bản tiêu chuẩn của 900 LX đang được các đại lý nhận cọc.
900 LX có nhiều đặc điểm riêng so với VF 9 khi mặt ca-lăng, đuôi xe, khoang nội thất hạng thương gia (hàng ghế sau) được làm mới, sử dụng vật liệu cao cấp hơn. Hiện chưa rõ cấu hình trang bị chi tiết cho bản tiêu chuẩn của mẫu xe thuộc Lạc Hồng, một thương hiệu mới của VinFast.
Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai môtơ 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg, quãng đường di chuyển 595 km.
Một số quy định tác động đến giá xe
Nghị định 360/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt chính thức có hiệu lực từ 1-1-2026.
Điểm đáng chú ý là ô tô xăng lai điện (xe hybrid) bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ những mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng mức ưu đãi này, còn dòng xe HEV vốn phổ biến hơn vẫn chịu mức thuế tương đương xe xăng truyền thống.
Theo Nghị định 360/2025, để được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng loại, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) phải đảm bảo có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng.
Nghị định cũng hướng dẫn phương pháp để xác định tỷ trọng này bằng cách so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình kết hợp của xe HEV (FCeq) với mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (FCconv) cùng dung tích xy-lanh, gọi tắt là chỉ số R.
Để làm căn cứ đối chiếu cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu xăng trung bình của xe ICE thuần xăng. Mức tiêu thụ sẽ được công bố trước 31-1-2026 và định kỳ trước ngày 31-3 hàng năm.
Bên cạnh đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 cũng có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.
Theo điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 thì xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng là đối tượng chịu thuế.
Trước đó Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 chỉ quy định xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng là đối tượng chịu thuế.
Như vậy, từ ngày 1-1-2026 xe ô tô pick-up (hay còn gọi là xe bán tải) sẽ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.