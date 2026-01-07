Loạt ô tô chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam 07/01/2026 08:13

(PLO)- Hàng loạt ô tô chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, hứa hẹn khuấy động thị trường ô tô năm 2026.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026 tiếp tục được khởi động bằng việc ra mắt hàng loạt mẫu xe mới. Theo kế hoạch, những tháng đầu các hãng xe sẽ lên lịch ra mắt các mẫu xe mới của mình.

Honda CR-V hybrid

Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước. Ảnh: HONDA

Theo khảo sát, một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc CR-V hybrid mới và dự kiến thời điểm ra mắt vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới.

Honda dùng tên e:HEV RS cho các phiên bản hybrid của hãng. Những mẫu CR-V hybrid lắp ráp trong nước vẫn giữ nguyên thiết kế so với bản nhập khẩu trước đây.

Động cơ được trang bị là sự kết hợp máy xăng 2.0 (146 mã lực, 183 Nm) và hai môtơ điện công suất tương đương 181 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hộp số loại e-CVT, dẫn động cầu trước.

Toyota Hilux

Hilux sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 1. Ảnh: TOYOTA

Theo thông tin một số đại lý tiết lộ, khả năng thế hệ mới của Hilux sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 1.

Hiện chưa rõ cấu hình của Toyota Hilux 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên một số thông tin cho rằng Hilux vẫn giữ ba phiên bản như thế hệ hiện tại, tức loại dẫn động hai cầu số sàn MT, một cầu số tự động AT và hai cầu AT. Đại lý không nhận đặt hàng phiên bản thuần điện của Hilux vì hãng chưa có kế hoạch đưa về nước.

Tại Thái Lan, tất cả các phiên bản của Hilux 2026 đều dùng động cơ dầu 2.8 với công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm là tùy chọn hộp số MT hoặc AT.

Về thiết kế, Toyota Hilux thế hệ mới đại tu từ trong ra ngoài. Xe mang tạo hình góc cạnh, hầm hố hơn ở ngoại thất. Còn nội thất theo hướng hiện đại, cập nhật công nghệ.

Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VINFAST

Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV lớn và đắt nhất hiện nay của hãng Việt. Ngoài phiên bản đặc biệt dành cho giới nguyên thủ, các bản tiêu chuẩn của 900 LX đang được các đại lý nhận cọc.

900 LX có nhiều đặc điểm riêng so với VF 9 khi mặt ca-lăng, đuôi xe, khoang nội thất hạng thương gia (hàng ghế sau) được làm mới, sử dụng vật liệu cao cấp hơn. Hiện chưa rõ cấu hình trang bị chi tiết cho bản tiêu chuẩn của mẫu xe thuộc Lạc Hồng, một thương hiệu mới của VinFast.

Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật tương tự bản Plus của VF 9, với hai môtơ 150 kW ở mỗi trục, cho tổng công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620 Nm, dung lượng pin 123 kWh, trọng lượng 3.035 kg, quãng đường di chuyển 595 km.