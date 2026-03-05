Ô tô Nhật đang lép vế trước thương hiệu xe Việt 05/03/2026 07:53

Theo Nikkei (Nhật), tại 6 quốc gia ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore, doanh số xe Nhật năm 2025 đã sụt giảm tới 22% so với năm 2019.

Trong khi doanh số của 6 hãng xe lớn nhất Nhật Bản tại Mỹ vẫn duy trì ổn định ở mức 6 triệu chiếc, thì tại thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á đang đuối sức.

Riêng tại Trung Quốc, doanh số của bộ ba Toyota, Honda, Nissan đã giảm từ 4,72 triệu chiếc năm 2019 xuống còn 3,08 triệu chiếc vào năm ngoái, và Đông Nam Á đang tiếp bước xu hướng này.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy thị phần xe Nhật tại Thái Lan và Indonesia giảm từ 8-9 điểm phần trăm, tại Việt Nam và Singapore giảm 6 điểm, còn Malaysia và Philippines giảm 3-4 điểm. Đáng chú ý nhất là Thái Lan, từ mức chiếm gần 90% thị phần năm 2019 nay chỉ còn 68%. Nguyên nhân chính là sự trỗi dậy của xe năng lượng mới từ Trung Quốc.

Đặc biệt, xe Nhật không chỉ đối đầu với các thương hiệu Trung Quốc mà còn phải chống lại các thương hiệu nội địa Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, VinFast đã phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ xe điện mini đến SUV 7 chỗ, và vào năm 2025, doanh số của hãng đã vượt qua Toyota, chiếm một phần ba tổng thị trường ô tô Việt Nam. Tại Malaysia, hai thương hiệu nội địa Perodua và Proton hiện chiếm tới 60% doanh số toàn quốc.