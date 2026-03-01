Vì sao người tiêu dùng ở nước này phải có hơn 1 tỉ đồng mới mua được ô tô? 01/03/2026 17:26

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường Kelley Blue Book (KBB) cho biết, tại thị trường Mỹ, giá xe đang có xu hướng tăng trở lại, khiến giấc mơ sở hữu xe mới ngày càng xa vời với nhiều người.

Cụ thể, giá giao dịch trung bình trong tháng 1-2026 đã tăng lên mức 49.191 USD (1,28 tỉ đồng), tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lo ngại hơn, giá bán lẻ đề xuất (MSRP) trung bình của các nhà sản xuất đã chạm mức 51.288 USD (13,4 tỉ đồng).

Đây là tháng thứ mười liên tiếp MSRP trung bình vượt ngưỡng 50.000 USD, cho thấy mặt bằng giá cao này đang trở thành một thực tế khó thay đổi.

Bà Erin Keating, nhà phân tích tại Cox Automotive, nhận định rằng mặc dù thị trường vẫn còn các lựa chọn dưới mức giá trung bình, đặc biệt là ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, nhưng sự biến mất của các dòng xe giá rẻ đúng nghĩa đang kéo mức sàn giá xe lên cao hơn.

Để bù đắp cho khoảng cách về khả năng tài chính, người Mỹ đang phải tìm đến các giải pháp khác. Dữ liệu từ J.D. Power chỉ ra rằng ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các khoản vay kéo dài tới 84 tháng (7 năm), chiếm 10,1% tổng số xe trả góp trong tháng 12, mức cao thứ hai trong lịch sử.

Trong khi các chuyên gia tài chính khuyến nghị chi phí cho ô tô chỉ nên chiếm tối đa 15% thu nhập hàng tháng, thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều.

Một khảo sát từ MarketWatch Guides cho thấy khoảng 12% tài xế đang phải sống giật gấu vá vai do gánh nặng tài chính từ ô tô.

Gần một nửa tài xế Mỹ thừa nhận chi phí xe cộ là lý do khiến họ không thể tiết kiệm, và trung bình người Mỹ đang phải dành tới 20% thu nhập cho các khoản vay mua xe, nhiên liệu, bảo hiểm và bảo trì.

Thậm chí, khảo sát của Bank of America còn cho thấy 20% hộ gia đình đang phải trả góp hơn 1.000 USD mỗi tháng cho chiếc xe của mình, báo hiệu một năm 2026 đầy thách thức đối với túi tiền của người tiêu dùng.