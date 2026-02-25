Hiểu thế nào về lốp ô tô điện? 25/02/2026 10:58

Khi sở hữu một chiếc xe điện, mọi người thường thay đổi hoàn toàn tư duy về tiếng ồn, sự êm ái và hiệu suất năng lượng.

Tuy nhiên, một bộ phận tối quan trọng thường bị lãng quên cho đến khi chúng mòn vẹt chính là lốp xe. Việc chọn mua lốp thay thế cho ô tô điện không chỉ đơn giản là chọn đúng kích cỡ, mà còn là một bài toán cân bằng giữa chi phí, độ bền và hiệu năng.

Lốp ô tô điện nhanh mòn

Nhiều chủ xe ô tô điện ngỡ ngàng khi nhận thấy bộ lốp nguyên bản mòn nhanh hơn nhiều so với chiếc xe xăng trước đây. Thực tế, ô tô điện (EV) sở hữu những đặc tính khắc nghiệt đối với lốp.

Khối pin khổng lồ khiến một chiếc EV nặng hơn xe xăng cùng loại trung bình từ 200 - 400kg. Trọng tải này gây áp lực cực lớn lên thành lốp và mặt gai, đặc biệt khi vào cua hoặc phanh.

Xe điện vọt đi ngay lập tức khi nhấn ga. Cú bứt tốc đầy phấn khích này thực chất là kẻ thù số một của gai lốp, khiến chúng bị bào mòn nhanh chóng trên mặt đường nhựa.

Phanh tái tạo tạo ra ma sát liên tục để sạc lại pin, khiến lốp không được thả trôi tự do như xe thường, từ đó đẩy nhanh tốc độ mòn.

Số liệu từ công ty tư vấn Smithers chỉ ra rằng trong khi xe xăng thường thay lốp sau mỗi 50.000 - 100.000 km, thì chủ xe điện có thể phải thay lốp sớm hơn nhiều, đôi khi chỉ sau 16.000 km tùy vào phong cách lái.

Một cuộc khảo sát của Michelin năm 2023 cho thấy 83% tài xế không hiểu sự khác biệt về nhu cầu lốp giữa xe điện và xe động cơ đốt trong. Câu hỏi lớn nhất là có cần bỏ thêm hàng trăm USD cho bộ lốp có chữ EV trên thành lốp không?

Câu trả lời không bắt buộc, nhưng nên cân nhắc. Lốp chuyên dụng cho EV thường có cấu trúc khác biệt.

Do cabin xe điện quá yên tĩnh, tiếng lốp rít trên đường sẽ trở nên rất khó chịu. Lốp EV thường có lớp lót bọt xốp (foam) bên trong để triệt tiêu tiếng ồn. Lực cản lăn thấp giúp xe đi được quãng đường xa hơn. Thay một bộ lốp thông thường không phù hợp có thể làm giảm tới 10% quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Bài toán đánh đổi

Trong thế giới lốp xe, luôn có sự đánh đổi. Lốp có độ bám đường cực tốt giúp lái an toàn trong mưa thường có lực cản lăn cao, làm tốn pin hơn. Ngược lại, lốp giúp tiết kiệm pin thường có hợp chất cao su cứng hơn, có thể khiến xe cảm giác hơi bay khi vào cua gấp trên đường ướt.

Nhiều hãng như Michelin hay Continental khẳng định hầu hết lốp của họ đều tương thích với xe điện nếu chọn đúng chỉ số tải trọng.

Để tối ưu hóa chi phí và tuổi thọ lốp cho xe điện, các chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Đừng đạp quá mát ga vì việc lạm dụng mô-men xoắn tức thời tại các cột đèn giao thông là cách nhanh nhất để nướng sạch bộ lốp đắt tiền. Hãy đảo lốp thường xuyên do trọng lượng phân bổ khác biệt và tác động của phanh tái tạo, việc đảo lốp định kỳ là bắt buộc để lốp mòn đều.

Lốp thiếu hơi không chỉ làm giảm quãng đường đi được mà còn khiến lốp hỏng nhanh hơn dưới sức nặng của khối pin.