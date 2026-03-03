VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe siêu sang mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S 03/03/2026 11:41

Ngày 3-3, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.

Lạc Hồng 800S.

3 thương hiệu ô tô của VinFast hướng tới 3 định vị khác biệt: Lạc Hồng được thiết kế đặc biệt cao cấp để tôn vinh niềm tự hào dân tộc với 3 mẫu xe 900 LX, 900S và 800S; VF là các mẫu xe cá nhân dành cho đại chúng thuộc mọi phân khúc, từ VF 3 đến VF 9 và mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7; Green là thương hiệu được phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

Nội thất bên trong của chiếc xe nổi bật đến từng chi tiết.

Song song với việc quy hoạch bài bản và rõ nét 3 thương hiệu chiến lược, VinFast cũng chính thức ra mắt hai mẫu xe siêu sang mới là Lạc Hồng 800S và 900S, bổ sung vào bộ sưu tập xe siêu sang Lạc Hồng, bên cạnh mẫu xe “nguyên thủ” 900 LX (bao gồm phiên bản chống đạn tối tân hàng đầu thế giới) ra mắt năm 2025.

Tiếp nối triết lý thương hiệu được khơi nguồn cảm hứng từ cội nguồn dân tộc, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và đẳng cấp Việt Nam, hai siêu phẩm mới có thiết kế và chất lượng sánh ngang với các mẫu xe siêu sang đẳng cấp toàn cầu. Cụ thể, Lạc Hồng 800S mang đến phong cách mạnh mẽ, sang trọng và lịch lãm, trong khi Lạc Hồng 900S biểu trưng cho các giá trị kinh điển, vượt thời gian.

Điểm chung là cả hai mẫu xe đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán mang đặc trưng thương hiệu, với nhiều chi tiết biểu tượng, kết hợp vật liệu cao cấp và trang bị hiện đại. Mặt ca-lăng được làm từ những thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt; logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc; các hoa văn trên Trống Đồng; hình ảnh ruộng bậc thang… được tích hợp khéo léo và lặp lại có chủ ý trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, thương hiệu “Lạc Hồng” được chế tác theo phong cách thư pháp, với đường nét bay bổng trên hợp kim mạ vàng thật, tạo điểm nhấn vô cùng tinh xảo và sang trọng.

Điểm chung là cả hai mẫu xe đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán mang đặc trưng thương hiệu.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và 900S cũng được chăm chút tỉ mỉ từ những vật liệu cao cấp hàng đầu như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng đặc sắc.

Về công năng, hai xe đều trang bị hàng loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực; cửa đóng mở tự động; hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới... Riêng Lạc Hồng 900S ngoài vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách còn có trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi hàng ghế hai. Tất cả nhằm mang đến cho người dùng không chỉ một chiếc xe để di chuyển mà còn là một sản phẩm công nghệ, giải trí và làm việc đỉnh cao để trải nghiệm và hưởng thụ trên mọi hành trình.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và 900S cũng được chăm chút tỉ mỉ.

Về vận hành, Lạc Hồng 800S và 900S được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, mang đến sự êm ái và thoải mái tối đa. Xe có thể sử dụng 3 động cơ (1 ở phía trước, 2 ở phía sau) với tổng công suất lên tới 460kW cho hiệu năng vượt trội.

Theo kế hoạch, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, vươn lên vị trí số 1 Việt Nam và khẳng định vị thế tại một số thị trường khu vực, việc hoàn tất quy hoạch 3 dòng thương hiệu sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của chúng tôi: chuyên nghiệp, bài bản và bứt phá. Lạc Hồng 800S và 900S chính là minh chứng tiếp theo cho năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và sản xuất vượt trội của VinFast. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm được làm ra từ bàn tay, khối óc và bản lĩnh người Việt không chỉ khiến chúng ta tự hào mà còn là thông điệp đặc biệt, truyền tải tinh hoa văn hóa dân tộc và vị thế công nghệ của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Bà Dương Thị Thu Trang Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã phát triển và ra mắt hơn 15 mẫu ô tô điện các loại, dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường Việt Nam trong suốt 16 tháng qua. Trong đó, riêng trong năm 2025, VinFast đã phá vỡ mọi kỷ lục về doanh số với 175.099 xe được bán ra tại Việt Nam, trở thành hãng xe quốc dân được người tiêu dùng yêu thích nhất.