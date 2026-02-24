Toyota gây ngỡ ngàng khi cắt bỏ tính năng cao cấp trên dòng xe quen thuộc 24/02/2026 18:37

(PLO)- Toyota vừa ra mắt các phiên bản cập nhật của Yaris 2026 và Yaris Cross tại Nhật Bản.

Xe Yaris 2026 được trang bị màn hình thông tin giải trí lớn hơn nhưng âm thầm loại bỏ một số công nghệ hỗ trợ đỗ xe tiên tiến.

Toyota vừa ra mắt các phiên bản cập nhật của Yaris 2026 và Yaris Cross tại Nhật Bản. Ảnh: Toyota.



Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt Yaris Z Urbano giờ đây cung cấp tùy chọn số sàn sáu cấp. Đây là lựa chọn dành cho những người đam mê cảm giác lái nhưng không đủ tài chính để sở hữu phiên bản GR Yaris.

Về ngoại hình, cả hai mẫu xe không có thay đổi đáng kể do đã được nâng cấp nhẹ vào năm 2024. Ở bản cập nhật này, Toyota bổ sung ốp gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập màu đen cùng các tùy chọn màu sơn mới. Yaris 2026 có thêm màu vàng mù tạt, trong khi Yaris Cross giới thiệu màu Urban Lock. Các bộ phụ kiện trang trí từ GR Parts và Modellista vẫn được duy trì.

Bên trong nội thất, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình thông tin giải trí 10,5 inch. Các phiên bản thấp hơn được trang bị màn hình 8 inch, trong khi màn hình 7 inch cũ chính thức bị loại bỏ. Phiên bản hybrid bổ sung phanh tay điện tử và tựa tay cho hàng ghế trước.

Trang bị cho thời tiết lạnh là tiêu chuẩn trên các mẫu xe dẫn động bốn bánh và là tùy chọn trên các bản dẫn động cầu trước. Khách hàng cũng có thể chọn ghế hành khách xoay nghiêng để việc lên xuống xe dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, Toyota đã loại bỏ hệ thống Toyota Teammate Advanced Park. Hệ thống này bao gồm màn hình quan sát toàn cảnh với chức năng sàn trong suốt và hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe. Đây là quyết định gây bất ngờ vì thị trường Nhật Bản vốn rất ưa chuộng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Phiên bản đặc biệt Z Urbano trở lại vào năm 2026 với màn hình lớn hơn và các phối màu hai tông mới. Yaris 2026 kết hợp màu đen - vàng mù tạt, trong khi Yaris Cross sử dụng màu đen - khóa Urban.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phiên bản hatchback của Yaris. Bản Z Urbano hiện cung cấp hộp số sàn sáu cấp bên cạnh hộp số CVT. Hộp số sàn đi kèm động cơ ba xi-lanh 1.5 lít hút khí tự nhiên và hệ dẫn động cầu trước.

Tại Nhật Bản, dòng sản phẩm Yaris 2026 vẫn bao gồm các phiên bản động cơ thuần xăng, không giống như thị trường châu Âu chỉ có hệ thống hybrid. Cả hai mẫu xe có tùy chọn động cơ 1.5 lít công suất 118 mã lực hoặc hệ thống hybrid công suất 114 mã lực. Phiên bản mạnh mẽ 129 mã lực tại châu Âu không được cung cấp tại thị trường này.

Ngoài ra, Yaris 2026 vẫn có phiên bản sử dụng động cơ ba xi-lanh 1.0 lít kế thừa từ thế hệ trước với công suất 67 mã lực. Hầu hết các phiên bản sử dụng hộp số CVT hoặc e-CVT. Người mua có thể lựa chọn giữa hệ dẫn động cầu trước (FWD), dẫn động bốn bánh cơ khí (4WD) cho mẫu xe xăng hoặc dẫn động bốn bánh điện E-Four cho bản hybrid.

Phiên bản nâng cấp của Yaris và Yaris Cross sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 2-3. Giá bán bản hatchback dao động từ 1.697.300 đến 2.994.200 yên (khoảng 10.900 đến 19.300 USD, tương đương 277 – 490 triệu đồng). Phiên bản SUV có giá từ 2.126.300 đến 3.349.500 yên (khoảng 13.700 đến 21.600 USD, tương đương hơn 350-560 triệu đồng).

Hầu hết các phiên bản hiện nay đều đắt hơn so với năm ngoái. Giá tăng tới 106.700 yên đối với Yaris và 185.900 yên (khoảng 1.200 USD) đối với Yaris Cross.