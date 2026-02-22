Vì sao chiếc ô tô Toyota này chạy hơn 300.000 km vẫn bán được giá cao? 22/02/2026 12:41

(PLO)-Ô tô Toyota đã qua sử dụng luôn giữ giá khi bán lại nhờ những lý do này.

Trong báo cáo gần đây, Hãng nghiên cứu thị trường Consumer Reports (Mỹ) cho biết khi quyết định bán lại một chiếc xe, giá trị khấu hao luôn là mối quan tâm hàng đầu của chủ sở hữu.

Trong lĩnh vực này, ô tô Toyota là một tượng đài về khả năng giữ giá vượt trội so với các đối thủ trên thị trường.

Sức hấp dẫn của xe Toyota đã qua sử dụng đến từ ba yếu tố cốt lõi. Những chiếc ô tô Toyota được chế tạo để tồn tại theo thời gian.

Với quy trình bảo dưỡng đúng cách, không hiếm những chiếc xe có thể vận hành bền bỉ vượt mốc 320.000 km.

Sự tin cậy này biến những chiếc Toyota đã qua sử dụng thành mục tiêu săn đón hàng đầu của những người mua xe thứ cấp, bởi họ biết rằng chiếc xe sẽ còn phục vụ tốt trong nhiều năm tới.

Toyota liên tục nhận được những đánh giá cao nhất về độ an toàn, sự hài lòng của khách hàng và chi phí bảo trì thấp.

Khác với nhiều hãng xe thường có thiết kế gây tranh cãi hoặc nhanh lỗi mốt, Toyota theo đuổi phong cách thanh lịch, hiện đại và trung tính.

Điều này giúp một chiếc ô tô Toyota dù đã 10 năm tuổi vẫn mang lại cảm giác đương đại và lôi cuốn khi lăn bánh trên đường phố.