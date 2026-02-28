BMW triệu hồi khẩn cấp gần 59.000 xe sang vì lỗi ‘không tưởng’ 28/02/2026 14:44

(PLO)- Hãng xe Đức BMW vừa thông báo triệu hồi gần 59.000 xe thuộc các dòng M5, 7 Series, i5 và nhiều mẫu khác.

Theo BMW, nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi tiềm ẩn ở hệ thống dây điện trong quá trình bảo trì.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm M5 Touring 2025, 7 Series đời 2023-2025 và 5 Series đời 2024-2026. Ảnh: BMW.



Việc lắp đặt dây cáp điện bên trong xe hơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Hiện tại, BMW đang rà soát vấn đề này. Hãng phát hiện hệ thống dây điện trên hàng chục nghìn chiếc xe được bố trí sai cách, có thể dẫn đến hỏa hoạn.

Theo BMW, tổng cộng 58.713 xe có thể gặp sự cố về hệ thống dây điện khi bảo dưỡng bộ lọc gió cabin. Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm M5 Touring 2025, 7 Series đời 2023-2025 và 5 Series đời 2024-2026. Danh sách này bao gồm cả các phiên bản chạy điện là i5 và i7.

Phát hiện hiện tượng quá nhiệt

Đợt triệu hồi này bắt nguồn từ các báo cáo vào tháng 3-2025. Thời điểm đó, BMW ghi nhận một số sự cố thực tế về hiện tượng quá nhiệt trên dòng 7 Series đời 2023 và 2024.

Sau nhiều thử nghiệm trong năm 2025, đến đầu năm nay, hãng xác định việc thay thế bộ lọc gió cabin có thể làm hỏng hệ thống dây điện. Do đó, quyết định triệu hồi đã được đưa ra để đảm bảo an toàn. May mắn là hiện chưa ghi nhận bất kỳ thương tích hay tai nạn nào liên quan đến lỗi này.

Cam kết an toàn cho khách hàng

Dù số lượng triệu hồi lớn, BMW cho biết tình trạng này chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chưa đầy 0,1% số xe bị triệu hồi. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất chấp nhận kiểm tra gần 59.000 xe để xử lý sai sót trên khoảng 60 chiếc. Đây là nỗ lực nghiêm túc về an toàn khi chưa có vụ cháy thực tế nào xảy ra.

Chủ sở hữu có thể kiểm tra tình trạng xe thông qua website của NHTSA hoặc các đại lý địa phương. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và thay thế hệ thống dây điện nếu cần thiết. Trong trường hợp chưa hư hỏng, BMW hướng dẫn kỹ thuật viên lắp thêm dây đai và giá đỡ để ngăn ngừa sự cố. Thông báo chính thức sẽ được gửi đến khách hàng vào ngày 13-4 tới.