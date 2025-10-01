Những người chạy ô tô BMW và Toyota cần chú ý điều này 01/10/2025 08:17

(PLO)-Ô tô BMW và Toyota vừa bị phát hiện lỗi.

Tại Mỹ, thương hiệu ô tô BMW vừa ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp đối với gần 200.000 xe do lỗi mô-tơ khởi động, có thể khiến bộ phận này bị ăn mòn và quá nhiệt.

Rơ-le khởi động động cơ có thể bị ăn mòn, dẫn đến rơ-le bị quá nhiệt và đoản mạch, và một sự cố đoản mạch trong rơ-le khởi động có thể làm tăng nguy cơ cháy.

Chủ xe được khuyến cáo đậu xe bên ngoài và tránh xa các công trình cho đến khi biện pháp khắc phục được hoàn tất.

Đợt thu hồi này ảnh hưởng đến các ô tô BMW 230i (2022), 330i (2019-2021), 430i coupe và convertible (2021-2022), 530i (2020-2022), Z4 (2019-2022), X3 và X4 SUV (2020-2022) và Toyota Supra đời 2020-2022, vốn sử dụng động cơ của BMW.

Tại Úc, vào tháng 4-2025, BMW cũng đã ban hành lệnh thu hồi 273 xe gồm các mẫu 520i và X3 đời 2024-2025 vì lỗi máy phát điện khởi động. Cả hai xe này đều sử dụng động cơ B48.