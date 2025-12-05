Xe điện Trung Quốc tham vọng chinh phục thị trường Nhật 05/12/2025 19:33

(PLO)- Mới đây, một nhà sản xuất xe điện Trung quốc đã tuyên bố sẽ gia nhập cuộc chơi Kei Car từ năm 2026.

Nhà sản xuất xe điện đó chính là BYD - cái tên đang gây chú ý với các mẫu xe ấn tượng như siêu xe điện tự lái Yangwang U9.

Tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2025, BYD đã ra mắt chiếc xe điện Kei Car chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên hướng đến thị trường Nhật Bản mang tên Racco. Ảnh: BYD



Nếu thuật ngữ Kei Car nghe có vẻ xa lạ, bạn chỉ cần biết đây là loại xe bốn bánh hợp pháp nhỏ nhất được lưu thông tại Nhật Bản. Loại xe này đã được sản xuất từ năm 1949 để phục vụ thị trường nội địa.

Tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2025, BYD đã ra mắt chiếc xe điện Kei Car chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên hướng đến thị trường Nhật Bản mang tên Racco (nghĩa là "rái cá biển"). Theo định nghĩa, Racco là một chiếc Kei Car chuẩn mực khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kích thước thân xe và công suất động cơ của chính phủ Nhật Bản.

Theo quy chuẩn, một chiếc Kei Car có chiều dài tối đa 3,4 m; rộng 1,48 m và cao 2,0 m. Dung tích động cơ tối đa 660 cc và công suất giới hạn ở mức 64 PS (63 mã lực). Dù kích thước này có thể không phù hợp với thị hiếu người Mỹ, nhưng lại rất được ưa chuộng tại các đô thị nhỏ, đặc biệt là tại Nhật Bản. Các thương hiệu lớn như Honda, Suzuki, Nissan vẫn liên tục ra mắt những mẫu xe nhỏ gọn thuộc phân khúc này.

Quay lại với chiếc xe điện Racco, dù mang tên "rái cá biển" nhưng ngoại hình xe lại gợi nhớ đến gấu trúc Mỹ. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiếc Kei Car nào khác, mẫu xe này sở hữu cá tính rất riêng biệt.

Hiện tại, BYD chưa công bố thông tin chính thức trên website, nhưng một số nguồn tin đã hé lộ thông số kỹ thuật. Xe điện Racco có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.395 x 1.475 x 1.800 (mm). Trong không gian đó, xe điện có thể chở tối đa bốn người. Hai cửa trước mở kiểu truyền thống, trong khi cửa sau dạng trượt giống như một chiếc minivan thu nhỏ. Xe sử dụng mâm 13 inch.

Về sức mạnh, dù chưa rõ công suất thực tế nhưng nhiều nguồn tin khẳng định xe điện này đáp ứng quy định giới hạn 64 PS của Nhật Bản.

Đáng chú ý, Racco được trang bị pin lithium sắt phosphate (LFP) công nghệ Blade mới nhất của BYD. Pin có dung lượng 20 kWh, cho phạm vi hoạt động 180 km. Đặc biệt, xe điện hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100 kW. Đây là thông số ấn tượng giúp Racco dễ dàng chinh phục người dân đi làm trong nội thành.

Về nội thất, khoang lái bố trí vô lăng bên phải (tay lái nghịch) phù hợp luật giao thông Nhật Bản. Bảng đồng hồ kỹ thuật số đơn giản, màn hình giải trí dạng máy tính bảng và vô lăng ba chấu. Không gian bên trong khá khiêm tốn. Hàng ghế sau gồm hai ghế riêng biệt, không có bệ tỳ tay trung tâm. Cửa sổ lớn giúp tầm nhìn thoáng đãng.

Với thiết kế bóng bẩy, đèn LED hiện đại, BYD định giá mẫu xe này khoảng 2,6 triệu Yên (tương đương khoảng 16.775 USD, khoảng gần 440 triệu đồng). Đây là mức giá khá cạnh tranh cho một chiếc xe điện đô thị nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt.