Ô tô Trung Quốc lại khiến người dùng ngạc nhiên 09/11/2025 10:51

(PLO)-Ô tô không chỉ để chạy mà có thêm nhiều tính năng khác.

Chiếc LS9, mẫu SUV flagship mới của IM Motors đã chính thức ra mắt với giá bán 46.800 USD.

Chiếc ô tô này áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của IM với phần đầu xe kín, dải đèn liên tục và đèn pha hình chữ L đặc trưng. Cản dưới tích hợp cửa hút gió rộng và khe thông gió động. Đồng thời, điểm nổi bật là đèn chiếu thông minh cực rộng có thể chiếu sáng lên tới 8.000 m2, đủ để chiếu sáng một sân vận động nhỏ.

Tuy nhiên tính năng lạ lùng nhất gây chú ý trên chiếc ô tô LS9 chính là khả năng cho phép người dùng tắm thoải mái. LS9 được trang bị vòi sen tắm ngoài trời tích hợp sẵn. Chiếc xe này có bình nước nóng 10 lít cho một lần tắm.

BYD Sealion 07 DM-i là mẫu SUV crossover được ra mắt với mục tiêu định nghĩa lại chuẩn mực của xe gia đình thông minh.

Điểm thu hút toàn cầu nhất của Sealion 07 DM-i chính là tùy chọn lắp đặt hệ thống drone thông minh tích hợp trên xe. Đây là hệ thống máy bay không người lái tích hợp trên xe hơi đầu tiên trên thế giới, được BYD phát triển hợp tác với hãng drone DJI.

Nó có thể thực hiện các chức năng theo dõi và quay phim thông minh với chất lượng video 4K, mang lại trải nghiệm ghi hình độc đáo cho các chuyến đi dã ngoại hoặc giám sát xung quanh xe.