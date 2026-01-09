Hơn 53.000 xe Hyundai bán ra năm 2025, mẫu nào hút khách nhất? 09/01/2026 17:01

(PLO)-Tổng kết năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam ghi nhận doanh số đạt 53.229 xe ra thị trường.

Ngày 9-1, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 12. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 12 đạt 6.704 xe, tăng trưởng 22,7% so với tháng 11.

Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 12 với 1.696 xe đến tay khách hàng. Ảnh: HH

Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 12 với 1.696 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 37,2% so với tháng 11, ghi nhận doanh số năm 2025 đạt 9.046 xe. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với 1.401 xe bán ra, tăng trưởng 39,7% so với tháng trước đó, đồng thời trở thành mẫu xe có số bán tốt nhất năm 2025 của Hyundai Thành Công với 9.243 xe đến tay khách hàng. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 788 xe, đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 20,1% so với tháng 11, ghi nhận doanh số năm 2025 đạt 7.088 xe. Xếp ở vị trí thứ 4 về doanh số trong tháng 12 gồm Hyundai Grand i10 với doanh số 381 xe, Hyundai Stargazer với 335 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Venue với 267 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Santa Fe đạt doanh số 242 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 152 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Palisade với doanh số 134 xe và Hyundai Elantra với doanh số 74 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.218 xe bán ra trong tháng.

Tổng kết năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam ghi nhận doanh số đạt 53.229 xe ra thị trường.

Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của TC Group, Hyundai Thành Công cũng như toàn thể hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc. Bước sang 2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn: chính sách bảo hành mở rộng 8 năm/120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 220 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%; cùng các chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách định hướng của chính phủ hứa hẹn sẽ đem đến các kết quả kinh doanh ấn tượng. TC Group

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 12-2025 (Đơn vị: Xe)