Hàng loạt dòng xe sang của Audi bị triệu hồi vì lỗi phần mềm 08/01/2026 18:55

Hãng Audi không chỉ ghi nhận doanh số tệ nhất thập kỷ tại Mỹ vào năm 2025 mà còn phải triệu hồi 356.649 xe.

Hàng loạt dòng xe sang của Audi bị triệu hồi vì lỗi phần mềm. Ảnh: Audi.



Các xe bị ảnh hưởng thuộc đời từ năm 2019 đến 2026. Thời gian sản xuất từ ngày 27-7-2018 đến ngày 1-10-2025. Trên các mẫu xe Audi này, phần mềm của bộ điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái hoạt động không ổn định. Lỗi phần mềm có thể khiến hình ảnh camera chiếu hậu không hiển thị khi lùi xe.

Tập đoàn Volkswagen vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ. Tuy nhiên, phía Wolfsburg đề cập rằng nhiễu điện và khả năng chống nhiễu giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động của camera. Phần mềm khắc phục đã được đưa vào quy trình sản xuất từ tháng 7 đến tháng 9-2025.

Theo Audi, quá trình tự sửa lỗi sẽ diễn ra ngầm. Người dùng sẽ không nhận thấy quá trình này trừ khi kích hoạt hệ thống hiển thị toàn cảnh trên màn hình. Các đại lý đã được hướng dẫn cài đặt phần mềm khắc phục này vào xe của khách hàng.

Các đại lý Audi trên toàn quốc nhận thông báo điện tử vào ngày 23-12-2025. Thông báo đến khách hàng sẽ được gửi muộn nhất vào ngày 17-2-2026. Chủ xe có thể tra cứu số VIN trên website Audi Mỹ hoặc qua ứng dụng myAudi.

Danh sách xe Audi bị ảnh hưởng gồm các mẫu đắt tiền như Audi A6, A6 allroad, S6 và Audi RS 6 Avant. Các dòng xe khác có phần mềm lỗi bao gồm Audi A7, A8, e-tron GT, Q7, Q8, e-tron và Audi Q8 e-tron.

Những chiếc xe Audi này được sản xuất tại bốn nhà máy ở Bỉ, Đức và Slovakia. Xe Audi e-tron và Q8 e-tron sản xuất tại Brussels (Bỉ). Dòng e-tron GT xuất xưởng tại Bollinger Hofe (Đức), trong khi Q7 và Q8 sản xuất tại Bratislava (Slovakia). Các mẫu Audi A6, A7 và Audi A8 sản xuất tại Neckarsulm (Đức).

Doanh số của Audi Mỹ đã giảm mạnh 16% trong năm 2025 so với năm 2024. Đáng chú ý, Audi vẫn bán được năm chiếc R8 trong giai đoạn này. Mẫu xe thể thao này có thể trở lại vào cuối năm 2027 nhưng hãng chưa bình luận về tin đồn trên.

Dòng xe bán chạy nhất của Audi tại Mỹ là Q5. Năm ngoái, Audi Mỹ bán được tổng cộng 46.215 chiếc Audi Q5, giảm 19% so với năm trước đó.