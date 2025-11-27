Audi khai tử tính năng hiện đại vì bị khách hàng 'ghét' 27/11/2025 19:56

(PLO)- Audi đã quá chú trọng đến thanh trượt, màn hình và nút bấm ảo trên xe hơi.

Sự thay đổi này không chỉ giới hạn ở việc làm mới một mẫu xe Audi trong tương lai. Hãng đang gấp rút thực hiện, thậm chí thay thế các điểm tiếp xúc chính trên những chiếc xe chưa đầy một năm tuổi. Lý do cho sự thay đổi này hoàn toàn chính đáng.

Audi đã quá chú trọng đến thanh trượt, màn hình và nút bấm ảo trên xe hơi. Ảnh: Audi.



Năm nay, ít nhất năm dòng xe tại châu Âu sẽ được thay đổi. Các mẫu Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron và Q6 đều được trang bị bộ điều khiển con lăn mới. Chúng được đặt ở hai bên trái và phải vô lăng. Bộ điều khiển này thay thế các thanh trượt lên xuống cảm ứng trên các mẫu xe vốn đã khá mới, ví dụ như Audi Q5 vừa được đưa vào sản xuất đầu năm nay.

Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này? Đó là vì khách hàng không thích thanh trượt.

"Lý do cho sự thay đổi này là phản hồi từ khách hàng, những người ngày càng yêu cầu điều khiển bằng nút bấm vật lý", một phát ngôn viên của Audi chia sẻ với Motor 1.

Thực tế, mỗi thị trường lại có cảm nhận rất khác nhau về sở thích sử dụng nút bấm vật lý hay nút bấm ảo. Tại Trung Quốc, thị trường xe mới lớn nhất thế giới, người tiêu dùng ưa chuộng điều khiển xúc giác và màn hình cảm ứng.

Một bài đăng đầu năm nay của ông Ralf Brandstatter, Thành viên Hội đồng Quản trị Volkswagen Trung Quốc, cho biết khách hàng mới ở đây dưới 35 tuổi. Họ mong muốn có AI, xe kết nối và buồng lái thông minh. Trong khi đó, khách hàng ở châu Âu lớn hơn 20 tuổi và muốn trải nghiệm cảm ứng cùng độ tin cậy lâu dài.

Volkswagen, công ty mẹ của Audi, cũng đã bắt đầu quay trở lại với công nghệ truyền thống. Nhà sản xuất ô tô này đã bổ sung nút bấm ngón tay cái vào các mẫu xe như Tiguan để thay thế các nút điều khiển ảo.

Các nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm Hyundai và Genesis, đã cam kết duy trì các nút điều khiển vật lý bên cạnh các tính năng công nghệ cao. Các hãng nhận thấy đó chính là điều khách hàng tại các thị trường lớn mong muốn.

Các quy định mới về kiểm tra va chạm cũng đang hạn chế việc sử dụng màn hình cảm ứng. Chương trình Đánh giá Xe mới của châu Âu (Euro NCAP) cho biết những xe không có nút bấm, cần gạt hoặc núm xoay cho các tính năng an toàn quan trọng sẽ bị đánh giá thấp hơn.

Các nút bấm này bao gồm đèn báo rẽ, đèn báo nguy hiểm, cần gạt nước và còi. Đáng tiếc là quy định chưa áp dụng cho chức năng điều chỉnh âm lượng hoặc điều hòa.

Theo ông Matthew Avery, Giám đốc phát triển chiến lược của Euro NCAP: "Việc lạm dụng màn hình cảm ứng là một vấn đề chung của toàn ngành. Hầu hết các nhà sản xuất xe hơi đều chuyển các nút điều khiển chính lên màn hình cảm ứng trung tâm. Điều này buộc tài xế phải rời mắt khỏi đường và làm tăng nguy cơ tai nạn do mất tập trung".

Ông nhấn mạnh các bài kiểm tra Euro NCAP mới, dự kiến vào năm 2026, sẽ khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các nút điều khiển vật lý riêng biệt cho các chức năng cơ bản một cách trực quan. Điều này nhằm hạn chế thời gian rời mắt khỏi đường, từ đó thúc đẩy lái xe an toàn hơn.