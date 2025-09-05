Xe thể thao mới của Audi sẽ không có động cơ xăng? 05/09/2025 11:00

Mặc dù hiện tại đây chỉ là một mẫu xe ý tưởng, nhưng chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2027. Với ngôn ngữ thiết kế tinh tế và nội thất cao cấp làm từ vật liệu chất lượng cao, Concept C được kỳ vọng sẽ tạo ra tiếng vang tương tự như TT đã từng làm vào cuối những năm 1990.

Mẫu xe thể thao ý tưởng Concept C sẽ được sản xuất vào năm 2027, độc quyền với phiên bản thuần điện. Ảnh: Audi.

Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý: mẫu xe này sẽ không có tùy chọn động cơ đốt trong.

Ông Daniel Schuster, Người phát ngôn Bộ phận Phát triển Kỹ thuật của Audi, đã bác bỏ tin đồn về một phiên bản sử dụng động cơ xăng. Ông khẳng định mẫu xe hiệu suất cao này sẽ được bán độc quyền dưới dạng xe điện và sẽ sử dụng một nền tảng mới được chia sẻ trong Tập đoàn Volkswagen.

Điều này có nghĩa là mẫu xe mới có thể sẽ có nhiều điểm chung với mẫu xe kế nhiệm 718 của Porsche. Vì ông Schuster đã đề cập đến "nền tảng xe điện tương lai", nên khả năng Porsche sẽ đưa động cơ xăng trở lại trên các mẫu Boxster hay Cayman là rất thấp. Tuy nhiên, trong khi Porsche tiếp tục cung cấp hai mẫu xe riêng biệt (mui trần và coupe mui cứng), Audi sẽ có một cách tiếp cận khác.

Thay vì phát triển hai kiểu dáng thân xe như các mẫu TT và R8 đã ngừng sản xuất, chiếc xe thể thao mới này sẽ giữ nguyên thiết kế ý tưởng. Audi xác nhận sẽ hợp nhất coupe và roadster thành một mẫu xe duy nhất, cung cấp mui cứng đóng mở bằng điện. Thiết kế dạng Targa này sử dụng hai tấm mui xếp gọn gàng dưới sàn xe phía sau, biến Concept C từ coupe thành roadster. Đây là lần đầu tiên Audi sử dụng mui cứng đóng mở bằng điện.

CEO Gernot Dollner tin rằng công ty có thể tạo ra lợi nhuận cho mẫu xe này, dù doanh số hằng năm ước tính chỉ ở mức "năm chữ số rất thấp".

Ông không loại trừ khả năng hồi sinh thương hiệu "TT", nhưng cảnh báo rằng Audi có thể lựa chọn một cái tên khác, vì Concept C có kích thước lớn hơn. Theo Giám đốc Sáng tạo Massimo Frascella, thiết kế của mẫu concept này đã phản ánh tới 87% thiết kế cuối cùng, do đó những thay đổi sẽ rất nhỏ.

Chiếc xe điện hiệu suất cao của Audi nặng khoảng 1.725 kg, tương đương với một chiếc R8 V10 Spyder Quattro chạy bằng xăng. Concept C sở hữu hệ dẫn động cầu sau, mặc dù nền tảng mới cũng có thể hỗ trợ động cơ cầu trước cho hệ dẫn động Quattro điện.

Chúng ta sẽ có bức tranh rõ ràng hơn về mẫu xe thể thao Concept C khi Porsche ra mắt thế hệ tiếp theo của Boxster và Cayman, cả hai đều dự kiến ra mắt vào năm 2026.