Honda tung loạt khuyến mãi 'khủng' cuối năm cho các mẫu xe chủ lực 21/12/2025 16:59

Mức ưu đãi khác nhau tùy thuộc vào từng mẫu xe, phiên bản và lượng hàng tồn kho thực tế của đại lý Honda tại Ấn Độ.

Honda Elevate: Ưu đãi lớn nhất cho các phiên bản cao cấp. Ảnh: Honda.

Điểm nổi bật là mẫu Honda Elevate với tổng ưu đãi lên đến 1,76 lakh Rupee (khoảng 52,8 triệu đồng) trên một số phiên bản nhất định. Tiếp theo là Honda City với mức giảm lên đến 1,57 lakh Rupee (khoảng 47,1 triệu đồng). Mẫu Amaze được áp dụng hai gói ưu đãi khác nhau tùy theo phiên bản thế hệ thứ hai sắp ngừng sản xuất hay mẫu thế hệ thứ ba mới ra mắt.

Dưới đây là chi tiết giảm giá từng mẫu xe của Honda.

Honda Elevate: Ưu đãi lớn nhất cho các phiên bản cao cấp

Mẫu SUV duy nhất của Honda là Elevate đang có mức ưu đãi có thể lên tới 1,76 lakh Rupee (gần 53 triệu đồng). Các ưu đãi mạnh nhất nhắm vào phiên bản ZX cao cấp nhất, gồm giảm giá tiền mặt 30.000 Rupee (9 triệu đồng) và tiền thưởng đổi xe trị giá 45.000 Rupee (hơn 13 triệu đồng).

Ngoài ra, Honda còn tặng kèm đèn LED chiếu sáng nội thất, hệ thống camera 360 độ và khoản trợ cấp 19.000 Rupee (gầ 6 triệu đồng) cho gói bảo hành mở rộng 7 năm. Đối với phiên bản SV cơ bản, mức ưu đãi nhỏ hơn, khoảng 38.000 Rupee (hơn 11 triệu đồng) tùy thuộc vào điều kiện thu hồi xe cũ.

Việc điều chỉnh thuế GST hồi đầu năm 2025 cũng giúp giá xe Elevate tại showroom giảm thêm gần 91.000 Rupee (hơn 27 triệu đồng). Kết hợp với khuyến mãi tháng 12, giá trị giao dịch thực tế của Elevate đang cạnh tranh rất tốt so với các đối thủ như Hyundai Creta và Kia Seltos.

Honda City: Chú ý lựa chọn phiên bản phù hợp

Honda City hiện được chào bán với tổng ưu đãi lên đến 1,57 lakh Rupee (47 triệu đồng). Các ưu đãi chính tập trung vào các phiên bản SV, V và VX tự động với mức giảm có thể đạt 1,22 lakh Rupee (hơn 36 triệu đồng). Khoản này bao gồm tiền mặt, ưu đãi đổi xe trị giá 80.000 Rupee (24 triệu đồng) và phần thưởng cho khách hàng thân thiết.

Khách hàng doanh nghiệp có thể được giảm thêm 10.000 Rupee (3 triệu đồng) và ưu đãi 28.700 Rupee (hơn 8 triệu đồng) cho gói bảo hành mở rộng 7 năm. Ngay cả mẫu City e:HEV hybrid vốn ít khi giảm giá cũng được hỗ trợ gói bảo hành 7 năm và giảm trực tiếp 17.000 Rupee (hơn 5 triệu đồng). Người mua cần lưu ý mỗi phiên bản sẽ có sự kết hợp trang bị và mức giảm khác nhau.

Honda Amaze: Chiến lược cho cả hai thế hệ

Honda đang theo đuổi chiến lược hai hướng rõ ràng với dòng Amaze. Thế hệ thứ hai vẫn được bán ra để thanh lý hàng tồn kho với ưu đãi lên đến 98.000 Rupee (hơn 29 triệu đồng) cho phiên bản S. Đây là lựa chọn tiết kiệm cho những người muốn sở hữu xe xăng số tự động hoặc số sàn đơn giản với chi phí thấp.

Song song đó, thế hệ thứ ba của Amaze mới ra mắt cũng nhận được ưu đãi lên đến 87.000 Rupee Hơn 26 triệu đồng). Điều này cho thấy Honda muốn thúc đẩy nhu cầu ngay lập tức thay vì chờ đợi thị trường nóng dần.

Các ưu đãi này có hiệu lực đến ngày 31-12-2025 và thay đổi tùy theo tình trạng hàng tồn kho tại đại lý.