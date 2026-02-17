Lý do người tiêu dùng vẫn chọn ô tô Nhật 17/02/2026 11:24

Trong báo cáo xếp hạng những chiếc ô tô đáng tin cậy được phát hành mới đây của Consumer Reports cho thấy, các hãng ô tô Nhật tiếp tục chiếm vị thế hàng đầu.

Theo kết quả khảo sát từ 380.000 phương tiện, Toyota đã vươn lên vị trí số 1 với số điểm 66/100, theo sát sau đó là Subaru (63 điểm) và Lexus (60 điểm). Đứng thứ 5 thương hiệu đáng tin cậy nhất là Honda và BMW.

Các chuyên gia từ Consumer Reports nhấn mạnh rằng việc sở hữu một chiếc xe thiếu ổn định không chỉ gây phiền toái khi phải đi sửa chữa trong thời gian bảo hành, mà còn tiêu tốn đáng kể thời gian và tiền bạc của chủ xe sau khi hết hạn bảo hành. Do đó, lời khuyên dành cho người mua là nên bắt đầu hành trình chọn xe từ những thương hiệu có uy tín cao trước khi chốt một mẫu xe cụ thể phù hợp với nhu cầu.

Một trong những phát hiện quan trọng nhất của khảo sát năm nay là sự khác biệt về hiệu năng giữa các loại động cơ điện hóa. Trong khi các dòng xe thuần điện (EV) và xe lai sạc điện (PHEV) tiếp tục gặp nhiều trục trặc, gây rắc rối cho chủ sở hữu, thì các dòng xe hybrid truyền thống không cần cắm sạc lại tỏa sáng.

Xe hybrid không chỉ duy trì được độ bền bỉ đáng kinh ngạc mà còn mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, trở thành lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng.