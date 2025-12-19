Honda Accord 2026 nâng cấp công nghệ nhưng vẫn giữ mức giá cạnh tranh 19/12/2025 14:37

(PLO)- Honda Accord 2026 vẫn là mẫu xe giá tốt Honda bổ sung nhiều tính năng giá trị cho các phiên bản Accord chạy xăng năm 2026.

Honda dự kiến nâng cấp toàn diện cho Honda Accord thế hệ thứ 11 sau một năm nữa. Tuy nhiên, với phiên bản năm 2026, hãng thực hiện một số điều chỉnh quan trọng để các phiên bản chạy xăng giá rẻ trở nên cao cấp hơn.

Cụ thể, hai phiên bản Honda Accord LX và SE được nâng cấp công nghệ. Những mẫu xe này hiện trang bị tiêu chuẩn màn hình cảm ứng giải trí 9 inch. Xe cũng tích hợp sẵn Apple CarPlay và Android Auto không dây, bộ sạc điện thoại không dây cùng núm điều chỉnh âm lượng vật lý.

Về ngoại thất, Honda trang bị cho phiên bản SE bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế 5 chấu. Các bản Honda Accord Sport Hybrid và Honda Sport-L Hybrid được bổ sung chi tiết màu đen tại logo nắp cốp, gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá mập và viền cột B. Phiên bản Honda Sport Hybrid có thêm viền cửa sổ màu đen bóng.

Giá bán của Honda Accord 2026 gần như không tăng. Mẫu xe Honda này ít bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của chính quyền ông Trump do Honda đã sản xuất dòng Accord tại bang Ohio (Mỹ) từ năm 1982.

Giá khởi điểm của phiên bản Honda Accord LX 2026 là 28.395 USD (khoảng gần 750 triệu đồng), tăng 100 USD (khoảng hơn 2,6 triệu đồng) so với năm 2025. Hãng giữ nguyên phí vận chuyển 1.195 đô la Mỹ. Như vậy, người mua vẫn có thể sở hữu bản Honda LX với giá dưới 30.000 USD (khoảng gần 790 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất Honda Touring Hybrid có giá 39.495 USD (khoảng 1,04 tỉ đồng), tăng 195 USD (khoảng 5,1 triệu đồng) so với năm ngoái.

Dù được nâng cấp, doanh số của Honda Accord đang có xu hướng giảm. Thị trường ô tô Mỹ đang chuyển dịch khỏi dòng sedan và mẫu xe này không ngoại lệ. Honda chỉ bán được 109.677 chiếc Honda Accord tính đến quý III-2025, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu không có đột phá trong quý IV, Honda Accord có nguy cơ rời khỏi nhóm 25 mẫu xe bán chạy nhất.