Honda gây bất ngờ với mẫu xe mui trần 2 cửa tại triển lãm ô tô 26/11/2025 12:38

Phiên bản nâng cấp đầu năm nay còn được Honda cải thiện hơn nữa với màn hình cảm ứng màu 9 inch tiêu chuẩn và những nâng cấp về kiểu dáng ngoại thất cho phiên bản A-Spec.

Honda Acura Integra mới nhất là một chiếc sedan hạng sang mui trần cỡ nhỏ khá tốt. Ảnh: Honda.



Phiên bản Type S cao cấp nhất biến chiếc xe thành một chiếc sedan hiệu suất cao. Xe sở hữu động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm.

Tuy một số người có thể khen Integra đẹp, nhưng kiểu dáng của nó lại không thu hút sự chú ý trên đường. Tuy nhiên, người ta có thể khó rời mắt khỏi chiếc Integra kỳ lạ mà Honda trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025 ở Trung Quốc. Chiếc xe độ độc nhất vô nhị được trưng bày tại đây là một chiếc xe hai cửa với phần mui xe được cắt bỏ phần lớn.

Một Integra hấp dẫn

Những thay đổi đáng kể khiến Integra trông thú vị hơn nhiều. Phần đầu xe lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu xe hiện có tại thị trường Trung Quốc, với kiểu dáng tương tự phiên bản Civic đang có mặt tại Mỹ.

Những thay đổi này trở nên rõ ràng khi nhìn từ bên hông. Mui xe được chuyển từ đỉnh kính chắn gió sang một tấm ốp mới phía sau ghế trước. Với khoảng hở lớn như vậy, việc lái chiếc Integra này có lẽ sẽ giống như đang ngồi trên một chiếc xe mui trần. Chiếc xe gợi nhớ đến một phiên bản hiện đại của Del Sol.

Những hình ảnh bổ sung trên Paul Tan cho thấy phần đuôi xe và nội thất. Do phần đuôi xe đã được sửa đổi, trông như thể cửa sau không thể mở được. Nội thất không có nhiều thay đổi đáng kể so với Integra dành cho thị trường Trung Quốc. Xe được trang bị ghế bọc vải màu xám và hộp số sàn. Bảng táp-lô và ốp cửa có các dải màu đỏ, tạo thêm nét thể thao.

Dưới nắp ca-pô là động cơ bốn xi-lanh 1,5 lít tăng áp, sản sinh công suất 180 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn sáu cấp, dẫn động cầu trước. Tại Trung Quốc, Integra cũng có phiên bản hybrid.

Đừng mong Honda sẽ bán chiếc Integra mui trần này trên toàn thế giới. Nếu không có hệ thống gia cố gầm xe đáng kể, việc tháo bỏ mui xe sẽ làm giảm độ cứng của thân xe. Hơn nữa, thị trường cho một chiếc xe kỳ lạ như vậy có vẻ rất nhỏ.

Những khái niệm gần đây khác của Honda

Honda gần đây đang rất thành công trong việc xây dựng những ý tưởng hấp dẫn. Tại Triển lãm Di động Nhật Bản gần đây, hãng đã ra mắt mẫu xe hatchback hiệu suất cao Super-One EV. Đây là một phiên bản mạnh mẽ hơn của mẫu xe kei Honda N-One hiện có.

Xe sở hữu chắn bùn hình hộp gợi nhớ đến City Turbo II của những năm 1980. Ngoài ra còn có một khe hút gió bất đối xứng trên lưới tản nhiệt và cản trước hầm hố với các khe hở lớn. Bên trong, xe được trang bị ghế ngồi thể thao được gia cố chắc chắn.

Tuyệt vời hơn nữa, Honda đang có kế hoạch sản xuất Super-One.Nó được giới mê xe ấn tượng và là chiếc hot hatch cỡ nhỏ. Mặc dù được ngụy trang, thiết kế tổng thể trông gần như giống hệt với bản concept.