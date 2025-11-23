Honda sắp tung 3 mẫu xe chiến lược 23/11/2025 12:37

(PLO)- Honda đang chuẩn bị cuộc lội ngược dòng đầy tham vọng tại thị trường Ấn Độ bằng việc tung ra ba mẫu xe chiến lược.

Các mẫu xe Honda bao gồm coupe hybrid thể thao Prelude, crossover hybrid ZR-V và SUV thuần điện 0.

Honda Prelude Hybrid Coupe: Ra mắt đầu năm 2026. Ảnh: Honda.



Hãng dự kiến giới thiệu tổng cộng 10 mẫu xe mới vào nửa cuối thập kỷ này, bao gồm cả việc nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Trong vài năm tới, Prelude thế hệ mới, ZR-V SUV và 0 SUV điện sẽ lần lượt cập bến. Dưới đây là lộ trình và thông tin chi tiết về ba mẫu xe được kỳ vọng sẽ khôi phục vị thế cho thương hiệu Nhật Bản.

Honda Prelude Hybrid Coupe: Ra mắt đầu năm 2026

Thế hệ thứ sáu của Prelude vừa được tái sinh tại Triển lãm Di động Nhật Bản, sau khi thế hệ thứ năm ngừng sản xuất vào năm 2001. Prelude mới là mẫu coupe hybrid thể thao, được cho là chia sẻ nhiều chi tiết với dòng Civic Type R danh tiếng.

Xe trang bị hệ truyền động hybrid, lấy động cơ xăng 2.0L làm nền tảng kết hợp với hai mô tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Prelude mới được đồn đoán có khả năng vận hành tốt ngang ngửa Civic Type R, một trong những mẫu xe lái hay nhất hiện nay của hãng.

Cái tên Prelude còn khá mới mẻ tại thị trường Ấn Độ do chưa từng ra mắt trước đây. Thế hệ cũ từng được xem là "chiếc xe lý tưởng cho những buổi hẹn hò" nhờ kiểu dáng bắt mắt. Thế hệ thứ sáu sẽ sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại và thay thế vị trí của Civic coupe trong danh mục toàn cầu.

Honda dự kiến ra mắt Prelude thế hệ thứ sáu tại Ấn Độ vào đầu năm 2026. Hãng đang hoàn thiện khả năng tương thích với nhiên liệu E20 và thông số lốp cho phiên bản nội địa. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc với số lượng hạn chế, trở thành mẫu xe hai cửa đầu tiên của Honda tại đây.

Sản phẩm này hứa hẹn là mẫu xe đỉnh cao mà Honda cần để khẳng định thương hiệu. Với mức giá đồn đoán khoảng 80 lakh rupee (tương đương khoảng 2,4 tỉ đồng), Prelude mới hướng tới chinh phục nhóm khách hàng đam mê tốc độ.

Honda ZR-V Hybrid Crossover: Ra mắt cuối năm 2026

Mẫu xe này sẽ được định vị dưới CR-V trong danh mục sản phẩm của Honda. Xe trang bị động cơ xăng hybrid 2.0 lít, sản sinh công suất 180 mã lực. Khối động cơ kết hợp với hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hệ truyền động này tương tự loại đang dùng trên Civic phiên bản toàn cầu.

Giống như Prelude, ZR-V sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên giá bán có thể sẽ cao. Dự kiến xe nằm trong khoảng giá 50-60 lakh rupee (khoảng 1,5-1,8 tỉ đồng). Giá cả sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công của ZR-V. Việc định giá cạnh tranh là thách thức lớn trong bối cảnh thuế nhập khẩu tại Ấn Độ rất cao.

SUV Honda 0 (Zero) EV: Ra mắt giữa năm 2027

Mẫu SUV 0 (phát âm là Zero) phiên bản thương mại sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào giữa năm 2027. Đây sẽ là mẫu xe chủ lực trong dòng xe điện và gia đình 0 của Honda.

Chiếc SUV điện này lần đầu tiên được giới thiệu dưới dạng nguyên mẫu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas năm nay. Đây là bản phát triển của mẫu concept Space-Hub từng ra mắt tại CES năm ngoái.

SUV 0 sử dụng nền tảng EV hoàn toàn mới của Honda. Phiên bản sản xuất sẽ trang bị bộ pin NMC mỏng, dung lượng dự kiến là 80 kWh và 100 kWh. Phiên bản hoàn thiện hứa hẹn có phạm vi hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc. Khi ra mắt, chiếc 0 e-SUV dự kiến có giá bán lẻ khoảng 80 lakh rupee (khoảng 2,4 tỉ đồng).