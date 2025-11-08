Xuất hiện bản độ Honda 25 năm tuổi đạt 10.000 vòng/phút, mạnh gần 600 mã lực 08/11/2025 18:55

Đã hơn hai mươi lăm năm kể từ khi Honda S2000 xuất hiện. Đây vẫn là chiếc xe mà mọi người đam mê đều thề rằng họ sẽ mua "một ngày nào đó". Dự án mới nhất chính là BP25 của Bulletproof Automotive.

Bulletproof Automotive S2000 tôn vinh văn hóa độ xe JDM với sức mạnh tăng áp, khả năng xử lý sắc nét và thân xe bằng sợi carbon. Ảnh: Carscoops.

Chiếc xe này có sự kết hợp giữa kiểu dáng, khung gầm và những nâng cấp về hiệu suất. Chúng giúp biến chiếc xe thể thao Nhật Bản này trở nên sắc sảo hơn rất nhiều.

Bản độ được hình thành nhằm kết hợp những hãng độ xe danh tiếng nhất Nhật Bản. Đồng thời, nó áp dụng công nghệ hiệu suất cao mới nhất. Chiếc xe hoàn thiện sẽ là tâm điểm tại Triển lãm SEMA, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Bulletproof Automotive.

Nhìn từ bên ngoài, chiếc S2000 vốn là một chiếc mui trần. Nay nó đã được tái sinh thành một chiếc coupe mui cứng Spoon. Điểm thu hút chính là bộ bodykit sợi carbon Varis Dark Panther. Bộ kit này gồm cản xe thiết kế lại, chắn bùn rộng hơn, hốc gió và cánh gió sau cỡ lớn.

Thân xe được hoàn thiện với màu trắng Lamborghini Balloon White, có họa tiết vàng và các chi tiết sợi carbon lộ ra với điểm nhấn màu đỏ. Gương chiếu hậu kiểu xe đua làm bằng carbon và magie. Đèn hậu được trang bị đèn LED bên trong tùy chỉnh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là bộ vành đúc BP-RW Evolution 19 inch, lấy cảm hứng từ kỹ thuật rèn kim loại truyền thống của Nhật Bản. Vành xe bọc trong cao su có độ bám đường cao. Bên trong ẩn là phanh Brembo Pista.

Hệ thống treo được thiết kế lại hoàn toàn với bộ giảm xóc Top Secret. Nó được hỗ trợ bởi các bộ phận từ J's Racing, Roberuta, Spoon, EVS và Hardrace.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ 2.0 lít được cải tiến mạnh mẽ. Khối này kết hợp với bộ siêu nạp Vortech.

Kết quả là công suất đáng gờm 580 mã lực tại 9.300 vòng/phút. Giới hạn vòng tua máy lên đến 10.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số sàn sáu cấp nâng cấp và bộ vi sai chống trượt. Hệ thống ống xả titan Amuse cổ điển và ống xả titan Euro Dual 70mm hoàn thiện thiết kế.

Bên trong, BP25 có vô lăng và thanh chống lật bằng da lộn Mugen. Ghế Recaro RS-G có dây an toàn cho xe đua. Chiếc xe còn có núm chuyển số bằng titan ARC, nút bấm còi NSX-R. Ghế được bọc Alcantara với đường khâu màu đỏ.

Ben Schaffer, người sáng lập Bulletproof Automotive, mô tả BP25 như một sự tôn vinh tinh thần đã định hình nên S2000.

Ông nói: "Đây là phiên bản hoàn thiện, mang đến một gói nâng cấp đỉnh cao, mạnh mẽ, khơi gợi cảm giác lái. Nó chắt lọc sức hấp dẫn của những chiếc xe thể thao Nhật Bản thành một gói nâng cấp mạnh mẽ".