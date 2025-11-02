700.000 xe Honda bị điều tra vì lỗi túi khí, mất điện đột ngột 02/11/2025 18:21

(PLO)- Các nhà điều tra liên bang Mỹ đang xem xét các báo cáo về sự cố túi khí, mất điện đột ngột và hệ thống cảnh báo an toàn bị lỗi trên hàng trăm nghìn phương tiện Honda.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) của Hoa Kỳ vừa mở ba cuộc điều tra riêng biệt nhằm vào các mẫu xe Honda cùng một lúc. Động thái này diễn ra không lâu sau khi cơ quan này bắt đầu xem xét sự cố phanh tiềm ẩn trên Acura ILX.

Túi khí tự kích hoạt 441.002 xe Honda Odyssey nguy cơ cao. Ảnh: Honda.

Tổng cộng, ba cuộc điều tra này liên quan đến 708.369 xe đang lưu hành.

Túi khí tự kích hoạt: 441.002 xe Honda Odyssey nguy cơ cao

Cuộc điều tra đầu tiên và đáng báo động nhất nhắm vào sự cố túi khí tự bung ngoài ý muốn trên dòng Honda Odyssey đời 2018-2022.

Chính phủ đã tiếp nhận 18 khiếu nại, cáo buộc túi khí bên hông xe tự kích hoạt khi phương tiện đang vận hành. Một số trường hợp kích hoạt xảy ra sau khi xe đâm vào ổ gà hoặc gặp một khiếm khuyết nhỏ trên đường – những va chạm mà lẽ ra không được kích hoạt túi khí.

Đây là một vấn đề an toàn nghiêm trọng vì việc bung túi khí đột ngột có thể gây thương tích cho người ngồi và làm tài xế bất ngờ, dẫn đến nguy cơ tai nạn. Cơ quan liên bang đã ghi nhận một trường hợp tai nạn được báo cáo làm hai người bị thương liên quan đến sự cố này.

Văn phòng Điều tra Khuyết tật (ODI) của NHTSA đang tiến hành Đánh giá sơ bộ nhằm "xác định phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề tiềm ẩn." Vấn đề này có tác động lớn nhất vì nó ảnh hưởng đến 441.002 xe minivan.

Lỗi hệ thống cảnh báo dây an toàn sau (Pilot 2023-2024)

Cuộc điều tra thứ hai tập trung vào mẫu Honda Pilot đời 2023 và 2024 về lỗi hệ thống cảnh báo dây an toàn cho hành khách phía sau.

NHTSA đã nhận được 6 khiếu nại cùng nhiều báo cáo thực địa. Chủ xe phản ánh hệ thống an toàn có thể đưa ra kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả. Lỗi này có thể khiến tài xế bỏ qua cảnh báo hoặc lầm tưởng hành khách ngồi ghế sau (đặc biệt là trẻ em) đã thắt dây an toàn, trong khi thực tế thì không.

Đây là Đánh giá sơ bộ nhằm xác định phạm vi, mức độ nghiêm trọng và các tác động tiềm ẩn đối với an toàn của người dùng.

Honda CR-V hybrid mất hoàn toàn công suất ở tốc độ cao

Cuối cùng là những báo cáo đáng lo ngại rằng mẫu Honda CR-V Hybrid đời 2020-2022 có thể mất công suất truyền động hoàn toàn ở tốc độ cao mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Sự cố được mô tả là không liên tục, được báo trước bằng đèn kiểm tra động cơ nhấp nháy ngay trước khi xe mất công suất. Tài xế buộc phải tấp xe vào lề đường, tắt máy và khởi động lại để khắc phục tạm thời.

Tuy nhiên, hành động khắc phục này lại vô tình xóa sạch mã lỗi và đèn kiểm tra động cơ, gây khó khăn cho việc chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và dẫn đến việc vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sự cố này có khả năng ảnh hưởng đến 124.795 xe, với 48 khiếu nại đã được gửi đến chính phủ.