Sẽ có ô tô điện siêu nhỏ thay thế xe máy Honda 29/10/2025 11:54

(PLO)-Ô tô điện siêu nhỏ được đánh giá đem lại hiệu ứng tích cực cho người dùng.

Honda gần đây đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa của mình với sự tập trung đáng kể vào phân khúc ô tô điện siêu nhỏ (Micro EV) cho các khu vực có nhu cầu cao về phương tiện di chuyển đô thị nhỏ gọn và giá cả phải chăng.

Mới đây nhất, Honda ra mắt chiếc ô tô điện Micro EV trông giống như sự kết hợp giữa Citroën Ami và Daihatsu Midget. Chiếc ô tô điện này có thiết kế hình khối, đèn pha tròn nhô ra phía trước xe.

Nội thất của Micro EV không ấm áp và hấp dẫn như ngoại thất. Có một ghế băng dài liên tục kéo dài hết chiều rộng cabin, và các tấm ốp cửa cũng đơn điệu.

Mẫu concept này sử dụng vô lăng kiểu tay lái yoke thay vì vô lăng tròn thông thường, nhưng thay vì cụm đồng hồ đo tích hợp, một điện thoại thông minh được gắn vào trung tâm của vô lăng yoke.

Dù đơn điệu, nhưng tiềm năng thay thế xe máy là rất lớn vì phù hợp cho việc đi lại trong thành phố.

Thị trường ô tô điện siêu nhỏ đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các báo cáo thị trường dự báo quy mô thị trường này sẽ đạt khoảng 22 tỉ đến 28 tỉ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dao động quanh mức 12,1%.