Người chạy xe xăng sẽ rất thích điều này đang diễn ra 18/12/2025 16:39

Kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay (18-12), giá xăng A95 đã về dưới 20.000 đồng/lít. Nguyên nhân giá dầu thô toàn cầu lao dốc xuống vùng giá 59-61 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu thô quốc tế đang đối mặt với áp lực giảm mạnh khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu nhất trong nhiều tháng qua. Cả hai loại dầu chuẩn là Brent và WTI đều đã trải qua những đợt bán tháo mạnh, có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cán cân cung cầu toàn cầu.

Các nhà phân tích của Citi cảnh báo giá dầu Brent có thể rơi xuống mốc 50 USD/thùng trong thời gian tới. Thị trường đang đối mặt nguy cơ dư cung đáng kể khi các quốc gia ngoài OPEC duy trì sản lượng ở mức cao kỷ lục, trong khi nhu cầu không còn tăng trưởng đủ mạnh để hấp thụ lượng dầu bổ sung.

Theo JPMorgan Chase, yếu tố địa chính trị, vốn từng là “lá chắn” quan trọng cho giá dầu đang mất dần tác dụng. Mặc dù căng thẳng tại Trung Đông vẫn hiện hữu, dòng chảy dầu thô thực tế chưa bị gián đoạn đáng kể, khiến phần bù rủi ro địa chính trị trên giá dầu ngày càng mờ nhạt.

Trong bối cảnh đó, triển vọng giá dầu trong năm 2025 được đánh giá là khó phục hồi mạnh, trừ khi xuất hiện những thay đổi lớn và mang tính quyết định từ cả phía cung lẫn cầu.

Theo giới phân tích, giá dầu thô toàn cầu lao dốc sẽ giúp giá xăng giảm đồng pha. Việc giá xăng giảm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người chạy xe xăng, không chỉ thể hiện rõ ở khoản chi phí tiết kiệm trực tiếp mà còn tác động tích cực đến tâm lý tiêu dùng và thói quen đi lại mỗi ngày.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất là chi phí sinh hoạt được giảm bớt. Với mỗi lần đổ đầy bình, người đi xe xăng có thể giữ lại một khoản tiền đáng kể so với trước đây.

Đối với ô tô, tác động càng rõ rệt hơn khi dung tích bình xăng lớn, thường dao động từ 40 đến 70 lít. Mỗi đợt điều chỉnh giá giảm sâu có thể giúp chủ xe xăng giảm đáng kể chi phí sử dụng xe.